Mới 2 tuổi, cậu bé người Anh đã có thu nhập khủng nhờ nghề này

Parker George (2 tuổi, đến từ Sheffield, Anh) đang là mẫu nhí cực đắt show tại xứ sở sương mù. Trang cá nhân của cậu bé hiện đang sở hữu 16.000 lượt theo dõi, bên dưới mỗi bức ảnh đều có lượng tương tác cực kỳ lớn. Parker George là con trai út trong gia đình có ba chị em. Ban đầu, chị Natasha, mẹ của mẫu nhí người Anh chỉ lập tài khoản để ghi lại khoảnh khắc và hành trình lớn khôn của 3 con thế nhưng cậu em út lại bất ngờ được chú ý vì quá dễ thương. Mẹ của Parker George cho biết cậu bé có tính nết rất đáng yêu, rất hay cười. Nụ cười như thiên thần có lẽ chính là lý do khiến mẫu nhí 2 tuổi được để ý hơn hai người chị của mình. Bên cạnh đó, George cũng được mẹ mix cho những bộ đồ cực chất khiến nhiều người yêu thích. Ban đầu, cậu bé được người hâm mộ gửi tặng rất nhiều quà tặng như đồ chơi, quần áo, thậm chí là tủ lạnh. Sau đó, do có sự ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội nên George bắt đầu được các nhãn hàng đặt hợp đồng quảng cáo và mời làm mẫu nhí. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé đã kiếm được hàng chục nghìn USD cho gia đình. Chị Natasha cho biết, mỗi ngày chị dành 9 tiếng đồng hồ chỉ để chuẩn bị đồ ăn cho 3 đứa trẻ. Tuy nhiên, đó là niềm hạnh phúc của chị vì được nhìn các con lớn lên mỗi ngày. Trên mạng xã hội, mẹ bỉm sữa cũng chia sẻ rất nhiều phương pháp nuôi dạy trẻ với hy vọng kinh nghiệm của bản thân sẽ giúp được người khác. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đăng tải hình ảnh trẻ lên mạng xã hội rất nguy hiểm, tuy nhiên, mẹ của George cho hay: "Tôi cố gắng giữ các bài đăng ở mức độ chân thực nhất so với cuộc sống thường ngày của bọn trẻ. Mọi người hay nói việc đăng ảnh con lên mạng là nguy hiểm song nếu biết cách, tôi tin đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của gia đình". Cũng theo chị Natasha, nếu biết tận dụng mạng xã hội một cách hợp lý thì không chỉ không có hại mà còn có lợi: "Sự nổi tiếng của con trai đã mở ra rất nhiều cơ hội cho gia đình tôi. Điều này cho thấy cha mẹ có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội theo cách tốt và tích cực như thế nào". Cậu bé người Anh mắt xanh Parker George chinh phục bất kỳ ai bởi sở hữu vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu. Xem thêm clip: Cậu bé 4 tuổi gây sốt sau 'Cú Ngã Catwalk' thần thánh - Nguồn: Youtube

