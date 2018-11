Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Pogba = 200 triệu bảng + cặp sao

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Italia, Inter Milan sẵn sàng đem cả Skriniar và Perisic ra trao đổi Pogba kèm theo tiền mặt với cái giá là 200 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Juventus nhiều khả năng sẽ không thể chiêu mộ Marcelo vào tháng Giêng này vì đang gặp một vài vấn đề từ Real Madrid. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Mirror, MU chính là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành trung vệ Napoli, Kalidou Koulibaly ngay trong mùa Đông tới. Chelsea đang gấp rút tìm ra những cái tên xứng đáng nhất có thể thay thế ngôi sao Eden Hazard trong đó có ngôi sao của MU là Andreas Pereira. Chỉ với 26.5 triệu bảng, MU sẽ có cơ hội sở hữu tiền vệ được đánh giá là hiện tại và tương lai của bóng đá Italia là Lorenzo Pellegrini. MU vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ tiền đạo Marko Arnautovic dù cầu thủ người Áo đã xác nhận tương lai. Theo Mirror, MU đang rất tự tin trong việc thuyết phục Juan Mata đồng ý ký gia hạn hợp đồng. Nguồn tin từ The Sun cho hay, CLB Guangzhou Evergrande của Trung Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt tới HLV Rafa Benitez của Newcastle. Để có De Gea, PSG sẵn sàng đưa ra lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn với mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần - cao kỉ lục so với thủ môn. Tờ Don Balon tiết lộ không còn là mục tiêu, phía MU sẵn sàng phá két để chiêu mộ Antoine Griezmann. 8 Times Pogba Shocked The World - Nguồn: Youtube

