Ô tô lao xuống ruộng, dân tình sử dụng "động cơ cơm" để trục vớt

Ảnh cắt clip.

Chưa rõ nguyên nhân gì khiến chiếc xe ô tô lao xuống ruộng nhưng cảnh phụ nữ chiếc xe bị mắc kẹt dưới ruộng. Nhóm khoảng 20 người buộc chiếc dây vào chiếc xe. Phụ nữ đứng trên bờ, đàn ông đứng dưới ruộng ra sức kéo lên thu hút sự chú ý của CĐM.

Nhiều người cho rằng cách cách cứu chiếc xe lao xuống ruộng trên không hiệu quả, thậm chí không có tác dụng. Số khác tò mò về cái kết của đoạn clip liệu chiếc xe xấu số có được kéo lên được bờ ruộng không.

Dưới đoạn clip, dân tình bình luận: "Nhìn động tác kéo sợi dây thì có thêm 100 người nữa cũng không ăn thua" hay "Giả sử kéo được chiếc xe lên thì mảnh ruộng cũng bị cày nát. Mấy bác này nghĩ sao lại xử lí thế kia". Đây không phải lần đầu tiên, hình ảnh những chiếc xe ô tô lao xuống ruộng. Lý do có thể tạm giải thích do tay lái của các tài xế không chắc hay chỉ do tránh mà dẫn đến tình cảnh dở khóc, dở cười. Mời quý độc giả xem video: Hiện trường vụ ô tô lao xuống ruộng, 20 người "cong lưng" kéo lên bờ bị dân tình chê thậm tệ - Nguồn: Youtube

