Nữ sinh nổi tiếng nhờ bức ảnh học quân sự giờ ra sao?

Cách đây 2 năm, những khoảnh khắc học quân sự của một nữ sinh trường NEU được cư dân mạng lan truyền rầm rộ. Cô gái này làm tan chảy trái tim bao người nhờ làn da trắng ngần, mái tóc đen huyền và nụ cười rạng rỡ. Được biết, nữ sinh Bùi Lê Trà My đến từ Thanh Hóa, thời điểm đó cô nàng là sinh viên năm nhất lớp 62C KTPT, ngành Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Sau 2 năm kể từ khi nổi tiếng, sức hút của Trà My vẫn không hề thuyên giảm. Trang cá nhân hiện tại của hot girl NEU sở hữu hàng ngàn lượt theo dõi, mỗi bức ảnh thu về không ít like.Gái xinh này vẫn nổi tiếng trên MXH với loạt khoảnh khắc chụp ảnh cùng đồng phục trường. Sở hữu nụ cười tỏa nắng với hàm răng khểnh cực duyên, cô nữ sinh thu về hàng nghìn lượt tương tác với nhiều lời bình khen ngợi. Chỉ trang điểm nhấn vào màu son môi xí muội, cô nàng cũng đủ khiến MXH "điên đảo" vì khoảnh khắc khoe sắc trong veo. Bên dưới các bài đăng, netizen đem lòng ghen tị và cho rằng, trường Kinh tế Quốc dân toàn quy tụ trai xinh gái đẹp. Nhờ sở hữu sống mũi cao, làn da trắng nên Trà My không cần ăn mặc cầu kì cũng đã thu về bộn nút like. Hiếm có một nữ sinh nào tạo nét đặc biệt như Trà My với chiếc áo đồng phục đơn giản. Ảnh: FBNV

