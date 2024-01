Nữ rich kid Thuy Huỳnh vừa giàu có vừa tài ra sao?

Thy Huỳnh (sinh năm 1992, tên thật là Huỳnh Kim Chi) từng nổi tiếng với danh xưng “rich kid”. Tuy vậy, thay vì chia sẻ hình ảnh tận hưởng cuộc sống giàu có, xa hoa với hàng hiệu đắt đỏ và những chuyến du lịch tiền tỷ… cô nàng lại thích làm thiện nguyện cùng hành trình không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. Thy Huỳnh từng tham gia chương trình “Đừng gọi tôi là Rich kid” (lấy cảm hứng từ Richkids Of Beverly Hills). Cô nàng 32 tuổi không chối bỏ danh xưng này nhưng cũng không muốn mọi người biết đến mình chỉ với cuộc sống xa hoa như những cậu ấm, cô chiêu khác. Bởi vậy, suốt những năm qua, Thy Huỳnh luôn đặt mình vào trong guồng quay công việc, phát triển bản thân với nguồn năng lượng tích cực. Thy Huỳnh là nhà sáng lập của hai thương hiệu lớn về thời trang, tinh dầu, nến thơm… Nữ rich kid trải qua hành trình khởi nghiệp đầy gian nan với những đêm thức trắng tinh toán, lên kế hoạch, những ngày tìm đến nhiều địa điểm để xin tư vấn, giải đáp khúc mắc. Năm 2019 được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự thành công của “rich kid” Thy Huỳnh. Thy Huỳnh có cơ hội hợp tác với nghệ sỹ Trấn Thành trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Giờ đây, sản phẩm của cô được rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng ưa chuộng. Thy Huỳnh không chỉ nổi tiếng trong kinh doanh mà còn được biết đến với rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Thy Huỳnh kể, từ nhỏ cô đã lấy tiền ăn sáng của mình cho những người ăn xin, lang thang cơ nhỡ ngoài đường, rồi thường gom quần áo cũ để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau này, có điều kiện hơn, Thy Huỳnh mở rộng các hoạt động thiện nguyện của mình. Cô tham gia quỹ “LIVE TO LOVE VIETNAM” tại Bình Phước, khám chữa bệnh cho người nghèo. Năm 2016, trong một sự kiện từ thiện của quỹ, cô đã tặng một món quà lớn mà toàn bộ số tiền bán được khi đấu giá món quà đó đều được tặng cho quỹ “Thiện nhân and Friends” (129.000 USD).

