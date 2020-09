Nữ MC VTV mới toanh gây chú ý với nhan sắc tựa búp bê

Hà Đan tên đầy đủ là Hà Nhuệ Đan, sinh năm 1995 là gương mặt mới nhất trong dàn MC VTV trình làng thời giang qua. Ấn tượng ban đầu của nhiều người khi ngắm Hà Đan là khuôn mặt trẻ trung, nhí nhảnh. Cũng vì vậy, nữ MC VTV này thường được gọi bằng biệt danh "hot girl chân ngắn", "MC hack tuổi". Theo chia sẻ, niềm đam mê diễn xuất, truyền hình đến với Hà Đan từ khi còn nhỏ. Do bản tính nhút nhát, rụt rè, cô được mẹ cho tham gia vào khóa học điện ảnh - thời trang nhí để mạnh dạn hơn. Trong quá trình học, khi có đoàn phim đến casting, cơ duyên đến với nghiệp diễn viên của Hà Đan may mắn đến. Trong hàng loạt cái tên, cô bạn MC VTV 9X được chọn vào vai diễn đầu tiên trong đời - vai bé Thơm trong "Miền quê thức tỉnh". Từ vai diễn đầu tay năm 10 tuổi, Hà Đan trau dồi khả năng diễn xuất và bắt đầu nhận được những vai diễn lớn hơn. Cho đến nay, dù mới ngoài 20 tuổi nhưng Hà Đan sở hữu gia tài diễn xuất hơn 20 bộ phim, trong đó có nhiều cái tên đáng chú ý như Mưa bóng mây, Hoa bay, Sắc màu phái đẹp, Gái ngoan truyền kì, Dangerous Love... Trên màn ảnh, nhờ sở hữu ngoại hình trẻ hơn so với tuổi thật, Hà Đan thường được đảm nhận những vai diễn học sinh, thậm chí cô từng nhận vai học sinh lớp 5, lớp 7... Nhưng thực chất cô bạn này đã tuổi 20. Không chỉ miệt mài trau dồi khả năng diễn xuất, Hà Đan còn tất bật với công việc MC. Hiện cô là MC nhiều chương trình trên VTV như Bay vào tương lai, Lắng nghe con yêu, Bốn mùa yêu thương... Niềm đam mê với nghề cầm mic của Hà Đan nuôi dưỡng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Suốt những năm cấp 3, bên cạnh việc học văn hóa, Hà Đan dành hết thời gian rảnh để xem nhiều hơn các chương trình truyền hình, tham gia dẫn cho các đài FM... May mắn đã mỉm cười với Hà Đan khi cô được chọn làm MC chính thức của chương trình “Bạn trẻ bốn phương” trên VTV6 khi mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học. Vừa làm MC, vừa làm diễn viên truyền hình, Hà Đan đôi khi gặp áp lực vì công việc quá tải. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ MC trẻ dần học cách cân bằng, chọn lọc và hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Mời quý độc giả xem video: Nữ sinh nói 7 thứ tiếng dịch chương trình trao giải Oscar - Nguồn: KÊNH VTC14

