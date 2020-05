Cô gái tặng hoa Tổng thống Mỹ khoe nhan sắc ngày một lên hương

Năm 2017, cô gái tặng hoa tổng thống Mỹ - Donald Trump bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội nhờ khoảnh khắc xinh đẹp, tươi tắn khi ôm hoa đứng cạnh Tổng thống. Ngay sau đó, danh tính của cô nàng được dân mạng ráo riết tìm kiếm, Cô tên Phạm Ngọc Hà My, sinh năm 1996 đến từ Hà Nôi. Thời điểm được lựa chọn để tặng hoa tổng thống, Hà My đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Hà My sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nụ cười duyên dáng. Cô có sống mũi cao, khuôn miệng tươi và đôi mắt biết cười. Năm 2018, Hà My dự thi Hoa hậu Việt Nam. Cô nàng cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-94 cm. Với nhan sắc nổi trội, đậm nét Á Đông, cô gái được chọn để tặng hoa Tổng thống năm nào lại tiếp tục gây sốt, được khán già kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi. Đáng tiếc, cô nàng chỉ lọt top 15 của cuộc thi. Tuy nhiên, Hà My vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thời gian gần đây, cô gái Hà Thành xinh đẹp bất ngờ đảm đương vị trí dẫn dắt tiểu mục “Nghĩ khác, Sống khác” của chương trình Chuyển Động 24h trên kênh VTV1, lên sóng vào ngày 19/4 vừa qua. Nụ cười duyên dáng, lối dẫn dắt tự nhiên và giọng nói chuẩn, Hà My lấy lòng được khán giả ngay từ số đầu tiên của tiểu mục. Cuối năm ngoái, cựu sinh viện Học viên Ngoại giao đã làm tại Phòng quốc tế của VTV24 với vai trò biên tập viên. Trước đó, khi vừa tốt nghiệp, Hà My đã công tác tại Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao, đồng thời học thêm văn bằng hai ở Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng thông thạo 4 ngoại ngữ là Anh, Pháp, Trung, Hàn. Hà My từng nặng 83 kg và quyết tâm giảm cân để sở hữu thân hình thon gọn, chinh phục các cuộc thi nhan sắc. Cô từng đăng quang hoa khôi Press Green Beauty 2019. Mời quý độc giả xem thêm clip: Hành trình lột xác của nữ sinh Hà My - Nguồn: Youtube

