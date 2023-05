Nữ MC Vân Hugo tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con gái

Vào ngày con gái tròn 1 tuổi, nữ MC Vân Hugo và chồng đại gia đã làm lễ cúng thôi nôi cho bé Vừng tại biệt thự của gia đình. Mâm cúng được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và đẹp mắt hội chị em nhìn ai cũng trầm trồ. Trên trang cá nhân, Vân Hugo chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật Vừng yêu. Chúc con sẽ nhận được nhiều mến thương. Chúc con duyên dáng khiêm nhường. Chúc con hạnh phúc trên đường con đi. Be a Happy Baby. Lovely - Good Luck - Healthy - Charming. Cả nhà yêu con thật nhiều". Được biết, nữ MC đã tự tay chuẩn bị bữa tiệc cho con gái, thành phẩm là bàn tiệc đủ đầy nhiều màu sắc. Tất cả được chuẩn bị với màu sắc hồng đỏ làm trung tâm và vàng xanh làm màu phía ngoài, bên cạnh đó là xen kẽ màu xanh ngọc bích mát mắt. Nhìn mâm cúng thôi nôi của bé Vừng mới thấy được đúng chuẩn con nhà giàu. Vợ chồng MC Vân Hugo cũng giàu có nức tiếng khi ông xã là doanh nhân còn Vân Hugo hiện cũng là bà chủ của một trường mầm non tư thục lớn mạnh. Được biết MC Vân Hugo Nam tiến sau khi kết hôn cùng chồng doanh nhân. Cô ôm theo con riêng vào Sài Gòn lập nghiệp và đón nhận hạnh phúc. Hiện tại tổ ấm hạnh phúc của cô tại căn biệt thự đắt giá ở Sài Gòn chính là mơ ước của nhiều người. Sau 3 năm kết hôn, tình yêu của MC Vân Hugo cùng chồng doanh nhân vẫn luôn ngọt ngào, tươi mới. Vân Hugo tên thật là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985, được nhiều người biết đến với vai trò MC và diễn viên. Cô nổi tiếng qua các chương trình như: Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam’s Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Ngoài ra, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất trong các bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng,...Ảnh: FBNV

