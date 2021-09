Nữ MC thời tiết mắc ung thư trước lễ dạm ngõ giờ ra sao?

Cuối tháng 3/2021, MXH dậy sóng bởi bài đăng chia sẻ đầy xúc động về quá trình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác của một nữ MC thời tiết xinh đẹp mang tên Vũ Diễm My (Hà Nội). Đang trong độ tuổi xinh đẹp, rạng rỡ nhất của cuộc đời và sắp sửa về chung một nhà với bạn trai, mọi dự định và hy vọng của Diễm My đi vào ngõ cụt khi được bác sĩ thông báo nữ MC thời tiết mắc bệnh ung thư. Những tháng ngày tiếp theo, cuộc sống của Vũ Diễm My xoay quanh sự u buồn, mất phương hướng. 6 đợt hóa trị và 3 lần xạ trị, mái tóc dài xinh đẹp rụng dần, thân hình sụt cân nghiêm trọng đã có lúc khiến cô định kết thúc cuộc sống vì đau đớn. Nhờ sự động viên an ủi từ người thân, bạn bè, Diễm My đã vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Gần nửa năm từ ngày công khai quá trình chữa trị lên MXH, bệnh tình của Diễm My thuyên giảm hẳn, cô nàng không còn phải dùng thuốc hỗ trợ mà chỉ đến viện thăm khám định kỳ. Thời gian này, mỗi ngày Diễm My đều rèn luyện sức khỏe, chăm hoa, nuôi mèo, nấu ăn để tinh thần luôn vui vẻ. Sắc vóc của Diễm My cũng hồng hào, xinh xắn lên thấy rõ. Hiện tại, Diễm My đã tạm ngưng công việc ở Đài truyền hình để cùng những người bạn tạo lập một cộng đồng truyền cảm hứng và sự lạc quan cũng như kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Không còn nét đau ốm, bệnh tật, giờ đây Diễm My rạng rỡ và tràn đầy năng lượng Trên trang ngoài những bức ảnh khoe sắc vóc, Diễm My thường xuyên đăng những món ăn đẹp mắt được cô chia sẻ trên trang cá nhân Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

