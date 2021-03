Ngắm nhan sắc MC thời tiết phát hiện ung thư trước ngày cưới

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn chia sẻ đầy xúc động của nữ MC thời tiết Vũ Diễm My mắc ung thư khiến ai nấy đều cảm thông sâu sắc. Vũ Diễm My từng được biết đến là nữ MC của "Bản tin thời tiết nông vụ" kênh VTC14 - Đài truyền hình VTC. Gương mặt xinh đẹp và lối dẫn gần gũi tự nhiên của cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả xem truyền hình. Ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung, năng động của nữ MC xinh đẹp này khi còn chưa biết mình mang trong người trọng bệnh khiến cư dân mạng ai cũng xót. Trên trang cá nhân, Diễm My thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp rạng ngời trong những chuyến đi xa. Thời gian qua, khi nhập viện điều trị ung thư, Diễm My mới chia sẻ tình hình sức khỏe của bản thân khiến ai nấy đều thương cảm. Theo chia sẻ, cô đã phải trải qua 6 đợt hoá trị, 3 lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư. Diễm My đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ khi chứng kiến cơ thể mình tiều tuỵ, xác xơ, những sợi tóc dài mượt cũng rụng hết sau những đợt điều trị hoá chất. Nữ MC sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói duyên dáng, để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Ở ngoài đời, Diễm My có phong cách thời trang năng động, cá tính. Ảnh: FBNV

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn chia sẻ đầy xúc động của nữ MC thời tiết Vũ Diễm My mắc ung thư khiến ai nấy đều cảm thông sâu sắc. Vũ Diễm My từng được biết đến là nữ MC của "Bản tin thời tiết nông vụ" kênh VTC14 - Đài truyền hình VTC. Gương mặt xinh đẹp và lối dẫn gần gũi tự nhiên của cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả xem truyền hình. Ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung, năng động của nữ MC xinh đẹp này khi còn chưa biết mình mang trong người trọng bệnh khiến cư dân mạng ai cũng xót. Trên trang cá nhân, Diễm My thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp rạng ngời trong những chuyến đi xa. Thời gian qua, khi nhập viện điều trị ung thư, Diễm My mới chia sẻ tình hình sức khỏe của bản thân khiến ai nấy đều thương cảm. Theo chia sẻ, cô đã phải trải qua 6 đợt hoá trị, 3 lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư. Diễm My đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ khi chứng kiến cơ thể mình tiều tuỵ, xác xơ, những sợi tóc dài mượt cũng rụng hết sau những đợt điều trị hoá chất. Nữ MC sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói duyên dáng, để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Ở ngoài đời, Diễm My có phong cách thời trang năng động, cá tính. Ảnh: FBNV