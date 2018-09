Những tòa nhà cực "chất" nhất định phải check-in khi du lịch Singapore

MARINA BAY SANDS

Trong tất cả các tòa nhà gây ấn tượng nhất tại Singapore, Marina Bay Sands là một trong những biểu tượng mang tính biểu tượng nhất. Khu phức hợp khách sạn đã hoàn toàn thay đổi diện mạo của trung tâm tài chính Singapore này bao gồm một sòng bạc siêu hạng, một trung tâm mua sắm, một bảo tàng nghệ thuật hiện đại, một nhà hát và ba tòa tháp, nơi bạn có thể tìm thấy hồ bơi vô cực nổi tiếng trên toàn thế giới của khách sạn. ESPLANAD

Esplanade là một công trình kỳ lạ, vừa là một giảng đường vừa là phòng hòa nhạc. Thiết kế độc đáo của tòa nhà với định dạng được lấy cảm hứng từ sầu riêng, trái cây quốc gia nổi tiếng mang hương vị đánh thức giữa yêu và ghét của người dân địa phương và người nước ngoài. INTERLACE

31 tòa nhà 6 tầng giống hệt nhau xếp chồng lên nhau và liên kết với nhau tạo thành khu phức hợp The Interlace tuyệt vời, đã giành được danh hiệu "xây dựng của năm" trong Liên hoan Kiến trúc Thế giới 2015. Bên cạnh việc tối ưu hóa ánh sáng và không khí, lợi thế lớn ở một quốc gia nóng như Singapore, hình dạng của tòa nhà cũng khuếch đại đáng kể không gian xanh cho khu vườn của các căn hộ. KHÁCH SẠN PARK ROYAL

Từ trung tâm tài chính của Singapore, khách sạn Park Royal Hotel sang trọng này được bao quanh bởi khu vườn xinh xắn, tòa nhà nổi bật giữa khu rừng nhiệt đới bao quanh. Thiết kế bền vững này được trao nhiều giải thưởng theo khái niệm "khách sạn trong vườn" và trình bày một dự án phức tạp để thu năng lượng mặt trời cũng như nguồn nước mưa thiên nhiên. PINNACLE

Singapore được biết đến với mô hình thành công của các ngôi nhà do chính phủ tài trợ cho nhân dân. Phần lớn các khu nhà ở, được gọi là HDB (Housing and Development Board), trông rất giống nhau. Tuy nhiên, một trong số đó nổi bật vì sự khác lạ. Đó là trường hợp của Pinnacle, được xây dựng vào năm 2009, tạo ra tranh cãi trong nước do chi phí cao của các tòa nhà. Nhưng thiết kế độc đáo của nó, đã trở thành tòa nhà chiến thắng của một cuộc thi với hơn 200 mục, trình bày bảy tòa nhà 50 tầng được kết nối với nhau bằng một skybridge và từ sân thượng của tòa nhà này bạn có thể quan sát thấy nhiều điểm tuyệt vời nhất của thành phố. Đây cũng được coi là tòa nhà dân cư công cộng cao nhất Singapore. THE GATEWAY TOWERS

Tùy thuộc vào góc nhìn của bạn, hai tòa nhà chọc trời sẽ khiến du khách cảm thấy kinh ngạc vì chúng quá mỏng, nhưng sự thật không phải như vậy. 2 tòa nhà này được xây dựng vào đầu những năm 90 có thể giúp bạn thoát khỏi sự giống nhau đến nhàm chán của các tòa nhà khác trong khu vực. TRƯỜNG NGHỆ THUẬT, THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG

Kiến trúc đoạt nhiều giải thưởng mang tên Trường Nghệ thuật, Thiết kế và Truyền thông này nằm trong khuôn viên Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore. Thiết kế cố gắng để tích hợp các tòa nhà với môi trường xung quanh và màu xanh lá cây của nó có được từ các bãi cỏ trồng leo lên sân thượng. Dự án kiến trúc thông minh này bao gồm các ý tưởng sáng tạo như một hệ thống thủy lợi được kích hoạt bởi khí hậu, do đó tiết kiệm nước và ánh sáng. HENDERSON WAVES BRIDGE

Được xây dựng vào năm 2008, Cầu Henderson Waves là lối đi dành cho người đi bộ cao nhất của Singapore, nằm trên 100 điểm trên một đại lộ bận rộn và nối liền hai công viên thành phố lớn. Cầu được xây theo hình thức gợn sóng và nhận được sự ủng hộ bởi các gia đình, vận động viên cùng những người yêu thiên nhiên. Vào ban đêm cây cầu thậm chí còn ấn tượng hơn khi được chiếu sáng bằng ánh sáng LED. GARDENS BY THE BAY

Năm 2006, một cuộc thi thế giới với hơn 70 bài dự thi để chọn thiết kế mang đến ý tưởng về một thành phố vườn tích hợp và thông minh đã được đưa ra. Thiết kế chiến thắng đã thuộc về Gardens by the Bay vào năm 2012. Gardens by the Bay được xây dựng trong một khu vực khai hoang lớn trên bờ sông Singapore. Khu vườn tương lai có " 16 tầng và hai nhà kính khổng lồ mô phỏng khí hậu khác nhau. Bầu không khí thậm chí còn ấn tượng hơn với ánh sáng ban đêm ngoạn mục. Toàn bộ dự án được lấp đầy với những ý tưởng sáng tạo và thông minh liên quan đến việc tái sử dụng nước, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ hệ sinh thái. REFLECTIONS @KEPPEL BAY

Khu chung cư với những đường cong và hình thức thanh lịch đã trở thành một trong những công trình mang tính biểu tượng của vịnh Singapore. Với sáu tòa tháp cao và trên đỉnh là một khu vườn mà từ đó bạn có thể nhìn thẳng ra biển và đảo Sentosa nổi tiếng.

