Những tình huống 'dở khóc dở cười' vì trót tin vào Google Maps

Mới đây, vì thường xuyên có khách du lịch dựa theo Google Maps lạc vào nhà, một người dân ở Vũng Tàu phải treo biển cảnh báo trước cổng: "Ở đây không có Hồ Đá Xanh". Phía dưới, chủ nhà còn tỉ mỉ ghi chỉ dẫn, vẽ kèm bản đồ đơn giản để du khách tìm đến được vị trí họ tìm kiếm. Ảnh: Huy Minh. Ngày 4/1, hình ảnh chiếc xe lớn mắc kẹt trong con ngõ bé xíu thu hút sự chú ý trên diễn đàn mạng. Sự việc xảy ra ở ngõ Trại Cá, phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhiều dân mạng nói vui rằng có khả năng tài xế đã đi theo Google Maps nên mới bị nhầm đường. Ảnh chụp màn hình. Ngày 10/3, trao thân cho "chị Google", 2 thanh niên được đi xe dưới mương rồi nhấc xe leo bậc thang vượt núi. Theo đó, bài viết được chia sẻ trên một diễn đàn nhận được hàng nghìn like (thích). Ảnh: OTF. Ngày 2/1, tài khoản K.K. đăng tình huống "dở khóc dở cười" của mình lên mạng xã hội. Bài viết có nội dung: "Đầu năm tin Google Maps may chưa rơi xuống sông". Theo đó, anh chàng có ý định sang nhà một người bạn chơi, nhưng vì đây là lần đầu tiên chưa biết đường nên phải nhờ sự giúp đỡ của Google Maps. Thay vì dẫn vào con đường bộ đến nhà người bạn, Google lại cho anh chàng có một chuyến thăm thú hết đồng ruộng rồi lại chuyển qua bờ sông. Ảnh chụp màn hình. Một trường hợp "dở khóc dở cười" khác là của anh tài xế vì tin Google Maps mà bị công an phạt. Trong lúc đội công an đang tuần tra trên phố bất ngờ phát hiện một chiếc ôtô chạy vào đường cấm. Bị tổ tuần tra xử phạt, tài xế thanh minh rằng chỉ đi theo chỉ dẫn của Google Maps và liên tục gọi điện thoại xin trợ giúp. Ảnh: VTC. Trước đó, chia sẻ trên diễn đàn ôtô, một thành viên đã gọi đoạn đường trong lộ trình từ Thanh Sơn (Phú Thọ) đến Thái Nguyên mà Google Maps chỉ cho mình là "con đường nguy hiểm nhất hành tinh". Theo người này, một đoạn mà Google hướng dẫn anh đi qua là vách tường của đập nước. Đây cũng là con đường duy nhất nên anh đã phải dắt bộ qua thay vì di chuyển như bình thường. Sau khi tìm hiểu, anh cho biết Google Maps đã chỉ sai, bởi thực tế có thể tìm đường lớn để đi. Ảnh chụp màn hình. Tương tự trường hợp trên, một người dùng khác cũng dùng Google Maps trong chuyến công tác từ Hà Nội vào Huế. Anh tìm lộ trình đến thị xã Hương Thủy thì bị nhầm sang một đoạn đường núi, không thể tiếp tục đi nên quyết định quay lại. Ảnh chụp màn hình. Trước đó, khi người dùng tìm cung đường lái ôtô từ TP.HCM ra Hà Nội hoặc ngược lại, Google sẽ hướng dẫn tìm đường tắt nhưng phải đi qua Lào, Campuchia, Thái Lan. Tương tự, các lộ trình từ TP.HCM ra Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hoá, bản đồ này cũng hướng dẫn chạy qua 2 nước Đông Dương. Ảnh chụp màn hình.

