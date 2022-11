Những ngôi làng cổ ở Hà Giang phải ghé thăm một lần

Một trong những ngôi làng cổ ở Hà Giang được nhiều du khách ghé thăm là thôn Nặm Đăm, dù là điểm đến còn mới lạ nhưng cảnh sắc nơi đây thật làm say đắm lòng người. Phía trong thôn là những con đường nhỏ quanh co, uốn lượn, hai bên đường là ruộng bậc thang xanh mướt, những đồng cỏ rộng mọc kín hoa cỏ dại. Đến đây du khách nên trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân như bẻ ngô, hái rau, nấu ăn, tắm lá thuốc…, hoặc tới check in các cảnh quan thiên nhiên hoang sơ như thác Nai, hồ Nặm Đăm… Trên bản đồ du lịch Hà Giang, Thiên Hương cũng là ngôi làng cổ hơn 100 năm tuổi nằm cách thị trấn Đồng Văn khoảng 8km, nơi đây thu hút mọi du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Khung cảnh đẹp hoang sơ của nơi tưởng chừng bị lãng quên này khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng nhớ thương. Du Già thuộc huyện Yên Minh, đây cũng là làng cổ Hà Giang được nhiều du khách lựa chọn, nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình mà hùng vĩ. Sông núi, mây đèo, đá tai mèo, con dốc thẳng đứng, cung đèo quanh co... tất cả tạo thành một bức tranh Du Già mãn nhãn. Làng cổ Lao Xa Tọa lạc ở xã Sủng Là, Đồng Văn là địa điểm check in cực đẹp vào mùa xuân. Thời điểm này nơi đây được ví như một "tấm áo hoa" bởi những mùa hoa đào, hoa mận, hoa cải vàng,... Đây là nơi được các nhiếp ảnh gia ưa thích tìm đến để “săn” những bức hình rộn rã sắc xuân. Làng cổ Lô Lô Chải là nơi sinh sống của người Mông, Lô Lô và nơi duy nhất còn gìn giữ được đầy đủ và sống động những nét văn hoá đặc trưng của người dân tộc. Tới đây vào ngày đầu xuân nhiều du khác thích thú khi thử trải nghiệm một tối đầm ấm với món gà nướng, uống rượu ngô. Ảnh: Phạm Hằng/Check in Vietnam

Một trong những ngôi làng cổ ở Hà Giang được nhiều du khách ghé thăm là thôn Nặm Đăm, dù là điểm đến còn mới lạ nhưng cảnh sắc nơi đây thật làm say đắm lòng người. Phía trong thôn là những con đường nhỏ quanh co, uốn lượn, hai bên đường là ruộng bậc thang xanh mướt, những đồng cỏ rộng mọc kín hoa cỏ dại. Đến đây du khách nên trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân như bẻ ngô, hái rau, nấu ăn, tắm lá thuốc…, hoặc tới check in các cảnh quan thiên nhiên hoang sơ như thác Nai, hồ Nặm Đăm… Trên bản đồ du lịch Hà Giang, Thiên Hương cũng là ngôi làng cổ hơn 100 năm tuổi nằm cách thị trấn Đồng Văn khoảng 8km, nơi đây thu hút mọi du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Khung cảnh đẹp hoang sơ của nơi tưởng chừng bị lãng quên này khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng nhớ thương. Du Già thuộc huyện Yên Minh, đây cũng là làng cổ Hà Giang được nhiều du khách lựa chọn, nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình mà hùng vĩ. Sông núi, mây đèo, đá tai mèo, con dốc thẳng đứng, cung đèo quanh co... tất cả tạo thành một bức tranh Du Già mãn nhãn. Làng cổ Lao Xa Tọa lạc ở xã Sủng Là, Đồng Văn là địa điểm check in cực đẹp vào mùa xuân. Thời điểm này nơi đây được ví như một "tấm áo hoa" bởi những mùa hoa đào, hoa mận, hoa cải vàng,... Đây là nơi được các nhiếp ảnh gia ưa thích tìm đến để “săn” những bức hình rộn rã sắc xuân. Làng cổ Lô Lô Chải là nơi sinh sống của người Mông, Lô Lô và nơi duy nhất còn gìn giữ được đầy đủ và sống động những nét văn hoá đặc trưng của người dân tộc. Tới đây vào ngày đầu xuân nhiều du khác thích thú khi thử trải nghiệm một tối đầm ấm với món gà nướng, uống rượu ngô. Ảnh: Phạm Hằng/Check in Vietnam