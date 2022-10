Đến Hà Giang check in điểm nào cho tâm hồn mộng mơ

Đến Hà Giang không thể không check in tại dốc Thẩm Mã, đây là một con đường đèo nằm ngay trên quốc lộ 4C. Con đường nối giữa thành phố Hà Giang và huyện Mèo Vạc. Với địa hình và vẻ đẹp tuyệt mỹ, bãi đá trên cao nguyên Hà Giang được xếp vào loại độc nhất vô nhị với cái tên trìu mến “Bãi đá Mặt trăng”. Đây cũng là địa điểm được nhiều người ghé thăm mỗi lần du lịch Hà Giang. Tam giác mạch là loài hoa đặc trưng chỉ có ở mảnh đất Tây Bắc, nhưng đẹp nhất có lẽ phải kể đến hoa tam giác mạch Hà Giang. Ghé Hà Giang một ngày se se lạnh những tháng cuối năm để thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ đến nao lòng của thứ hoa tím hồng một góc trời thì còn gì tuyệt bằng. Dinh thự họ Vương cũng là điểm check in Hà Giang ấn tượng. Để check-in ở đây chỉ cần diện những bộ đồ màu sáng, phong cách là có thể rinh về ngay một album ảnh retro tuyệt đẹp. Vách đá trắng Hà Giang là một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình du lịch Hà Giang. Nơi đây được biết đến một vách đá cheo leo đầy thách thức dành cho những ai yêu thích sự mạo hiểm và khám phá. Địa điểm check in ở Hà Giang tiếp theo dành cho bạn là phố cổ Đồng Văn. Nơi đây không đẹp xuất sắc như phố cổ Hội An hay cổ kính như phố phường Hà Nội nhưng lại mang những nét đặc trưng riêng mà chỉ ở đây mới có. Cột mốc số 0 ở Hà Giang này không phải là điểm check in quá đẹp nhưng mọi người thường thích chụp ảnh ở đây như một lời khẳng định rằng “Tôi đã đến Hà Giang rồi đấy.” Thêm một điểm check in ở Hà Giang siêu đẹp nữa nhưng lại có ít người biết đến là làng Lô Lô Chải của người Mông và người Lô Lô. Ngôi làng nhỏ yên bình với cuộc sống hiền hòa của những con người dân tộc dễ mến sẽ làm bạn thêm yêu hơn mảnh đất này. Tìm kiếm điểm check in ở Hà Giang mà bỏ qua sông Nho Quế và hẻm Tu Sản thì đúng là một điều thiếu sót lớn. Cảm giác đi thuyền ngắm nhìn dòng sông thơ mộng, bỏ hết tất cả bộn bề và hòa mình và không gian thanh bình ở đây chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm khó quên khi đến thăm Hà Giang. Nếu ai đến đây và tìm kiếm một điểm check in ở Hà Giang vừa đẹp vừa hấp dẫn thì không thể bỏ qua núi đôi Cô Tiên. Từ trên cao, núi đôi Cô Tiên hay còn gọi là núi đôi Quản Bạ mang vẻ đẹp dịu dàng say đắm lòng người. Phía sau cảnh sắc này còn là một câu chuyện cảm động được lưu truyền lại. Chỉ cách cực Bắc của Việt Nam 2 km nên cột cờ Lũng Cú từ lâu đã được xem là biểu tượng của tổ quốc thân yêu. Hầu như ai đến Hà Giang cũng sẽ check in tại địa điểm này. Đèo Mã Pí Lèng là điểm đến không thể bỏ qua trong suốt hành trình ở Hà Giang. Khi lên đến đỉnh đèo Mã Pí Lèng rồi, bạn mới thật sự cảm nhận được hết vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Ảnh: Check in Vietnam

