Hà Giang mùa lúa chín, xách balo lên và check in "cháy máy"

Hà Giang từ lâu là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích khám phá thiên nhiên và không khí trong lành. Ảnh: Quốc Huy Cứ mỗi độ tháng 9, tháng 10, nhiều bạn trẻ lại lên đường tiếp tục hành trình check in Hà Giang, lúc này nơi đây khoác lên mình màu áo vàng ươm của lúa chín. Ảnh: Linh Vương Tiến Đến với Hà Giang mùa lúa chín, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của những cánh ruộng bậc thang nối sát nhau vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Lại Tiến Mạnh Đến với Hà Giang nhiều bạn trẻ lựa chọn check in tại một số địa điểm đẹp như Cổng trời Quản Bạ. Nơi đây được xem là Đà Lạt ở phía bắc. Thênh thang trong tầm mất là thiên nhiên nơi đây phong thủy hữu tình. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Dốc Thẩm Mã cũng là địa điểm check in tại Hà Giang được nhiều người trải nghiệm. Là một cung đường cực kì ấn tượng và đáng nhớ khi đến Hà Giang, Dốc Thẩm Mã trở thành điểm nhấn, một mảnh ghép làm nên bức tranh tuyệt đẹp cho mảnh đất địa đầu Tổ Quốc. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú cũng là địa điểm tuyệt đẹp đáng đến. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Đi chợ phiên Đồng Văn cũng là trải nghiệm thú vị khi đến Hà Giang. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Đồi hoa tam giác mạch đường vào Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Địa hình mặt trăng Sà Phìn là một trong những cung đường cho người đam mê du lịch, trải nghiệm khám phá những cung đường thử thách, mạo hiểm. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Phó Bảng hay Phố Bảng là một thị trấn nhỏ nằm tại huyện Đồng Văn, thị trấn này vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và bình yên đúng chất một thị trấn vùng núi cao. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Hoàng Su Phì là một huyện vùng cao nằm phía tây Hà Giang, nơi đây là địa điểm nằm trong top ngắm mùa lúa chín tại Hà Giang. Ảnh: instagram: lethingoctu2012 Khi đến mùa lúa chín, những mảng màu vàng trải dài, tràn ngập trẻo cao. Lũng Cú vào thời điểm này trở nên đẹp tuyệt, tựa như một bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Ảnh: instagram: sontungst Bản Luốc là địa điểm có nhiều ruộng bậc thang đẹp nhất và nhiều tầng nhất Hoàng Su Phì. Khi khám phá Hoàng Su Phì, Bản Luốc chắc chắn là một điểm đến vô cùng đúng đắn đối với du khách. Ảnh: instagram: ichi.journal Ruộng bậc thang Hồ Thầu nơi đây cao ngút, rộng mênh mông, đều và có độ dốc ít. Ngắm mùa lúa chín tại đây cũng vô cùng lý tưởng. Ảnh: instagram: vuonglingsoul Ruộng bậc thang Bản Phùng sẽ làm cho bất kỳ du khách nào cũng cảm thấy choáng ngợp. Chính vì thế, Bản Phùng được xem là nơi có tầm nhìn hoàn hảo nhất khi vào mùa lúa chín. Ảnh: instagram: tamlevan_vntraveltips

Hà Giang từ lâu là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích khám phá thiên nhiên và không khí trong lành. Ảnh: Quốc Huy Cứ mỗi độ tháng 9, tháng 10, nhiều bạn trẻ lại lên đường tiếp tục hành trình check in Hà Giang, lúc này nơi đây khoác lên mình màu áo vàng ươm của lúa chín. Ảnh: Linh Vương Tiến Đến với Hà Giang mùa lúa chín , du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của những cánh ruộng bậc thang nối sát nhau vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Lại Tiến Mạnh Đến với Hà Giang nhiều bạn trẻ lựa chọn check in tại một số địa điểm đẹp như Cổng trời Quản Bạ. Nơi đây được xem là Đà Lạt ở phía bắc. Thênh thang trong tầm mất là thiên nhiên nơi đây phong thủy hữu tình. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Dốc Thẩm Mã cũng là địa điểm check in tại Hà Giang được nhiều người trải nghiệm. Là một cung đường cực kì ấn tượng và đáng nhớ khi đến Hà Giang, Dốc Thẩm Mã trở thành điểm nhấn, một mảnh ghép làm nên bức tranh tuyệt đẹp cho mảnh đất địa đầu Tổ Quốc. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú cũng là địa điểm tuyệt đẹp đáng đến. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Đi chợ phiên Đồng Văn cũng là trải nghiệm thú vị khi đến Hà Giang. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Đồi hoa tam giác mạch đường vào Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Địa hình mặt trăng Sà Phìn là một trong những cung đường cho người đam mê du lịch, trải nghiệm khám phá những cung đường thử thách, mạo hiểm. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Phó Bảng hay Phố Bảng là một thị trấn nhỏ nằm tại huyện Đồng Văn, thị trấn này vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và bình yên đúng chất một thị trấn vùng núi cao. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh Hoàng Su Phì là một huyện vùng cao nằm phía tây Hà Giang, nơi đây là địa điểm nằm trong top ngắm mùa lúa chín tại Hà Giang. Ảnh: instagram: lethingoctu2012 Khi đến mùa lúa chín, những mảng màu vàng trải dài, tràn ngập trẻo cao. Lũng Cú vào thời điểm này trở nên đẹp tuyệt, tựa như một bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Ảnh: instagram: sontungst Bản Luốc là địa điểm có nhiều ruộng bậc thang đẹp nhất và nhiều tầng nhất Hoàng Su Phì. Khi khám phá Hoàng Su Phì, Bản Luốc chắc chắn là một điểm đến vô cùng đúng đắn đối với du khách. Ảnh: instagram: ichi.journal Ruộng bậc thang Hồ Thầu nơi đây cao ngút, rộng mênh mông, đều và có độ dốc ít. Ngắm mùa lúa chín tại đây cũng vô cùng lý tưởng. Ảnh: instagram: vuonglingsoul Ruộng bậc thang Bản Phùng sẽ làm cho bất kỳ du khách nào cũng cảm thấy choáng ngợp. Chính vì thế, Bản Phùng được xem là nơi có tầm nhìn hoàn hảo nhất khi vào mùa lúa chín. Ảnh: instagram: tamlevan_vntraveltips