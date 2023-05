Nhậu say về khuya, hai bố con nhận cái kết nhớ đời

Đi nhậu về khuya và bị vợ cho ngủ ngoài đường là cảnh quen thuộc của nhiều ông chồng. Tuy nhiên đi về khuya bị mẹ đuổi ra khỏi nhà có lẽ là cảnh hiếm thấy, như hai bố con trong trường hợp này là ví dụ điển hình. Theo chia sẻ của chủ nhân clip, hai bố con anh đi nhậu về khuya, đến khi về nhà gọi cửa thì không ai nghe và đồng thời bị bà nội đuổi ra khỏi nhà. Ngay khi được đăng tải, bức ảnh kèm theo clip này lập tức đã nhận được hàng nghìn lượt quan tâm, cùng với đó là hàng nghìn bình luận hài hước. Hội chị em cho rằng đây là bài học nhớ đời cho các ông chồng khi đi nhậu. Trước đó có khá nhiều cảnh tượng các ông chồng bị vợ phạt canh cửa vì nhậu nhẹt về khuya. Nếu ai đang có ý định "bật nóc nhà" thì hãy học tập anh chàng này, chuẩn bị sẵn mùng mền chiếu gối nhé. Hình ảnh ghi lại, người này mắc màn đang ngủ ngon lành. Xung quanh cũng có đủ chăn gối như đi dã ngoại. Và đây chính là hậu quả sau màn cãi nhau với vợ của anh chồng. Ngủ trong toilet thì vẫn còn được ở trong nhà, may mắn chán so với những trường hợp trên. Bị vợ đuổi nhanh quá nên thanh niên này còn không kịp chuẩn bị gì, phải lấy áo làm gối kê đầu. Cũng may có em chó bầu bạn và chiếc điện thoại giải trí nên anh chàng này cũng không cô đơn lắm. Ảnh: Tổng hợp

Đi nhậu về khuya và bị vợ cho ngủ ngoài đường là cảnh quen thuộc của nhiều ông chồng. Tuy nhiên đi về khuya bị mẹ đuổi ra khỏi nhà có lẽ là cảnh hiếm thấy, như hai bố con trong trường hợp này là ví dụ điển hình. Theo chia sẻ của chủ nhân clip, hai bố con anh đi nhậu về khuya, đến khi về nhà gọi cửa thì không ai nghe và đồng thời bị bà nội đuổi ra khỏi nhà. Ngay khi được đăng tải, bức ảnh kèm theo clip này lập tức đã nhận được hàng nghìn lượt quan tâm, cùng với đó là hàng nghìn bình luận hài hước. Hội chị em cho rằng đây là bài học nhớ đời cho các ông chồng khi đi nhậu. Trước đó có khá nhiều cảnh tượng các ông chồng bị vợ phạt canh cửa vì nhậu nhẹt về khuya. Nếu ai đang có ý định "bật nóc nhà" thì hãy học tập anh chàng này, chuẩn bị sẵn mùng mền chiếu gối nhé. Hình ảnh ghi lại, người này mắc màn đang ngủ ngon lành. Xung quanh cũng có đủ chăn gối như đi dã ngoại. Và đây chính là hậu quả sau màn cãi nhau với vợ của anh chồng. Ngủ trong toilet thì vẫn còn được ở trong nhà, may mắn chán so với những trường hợp trên. Bị vợ đuổi nhanh quá nên thanh niên này còn không kịp chuẩn bị gì, phải lấy áo làm gối kê đầu. Cũng may có em chó bầu bạn và chiếc điện thoại giải trí nên anh chàng này cũng không cô đơn lắm. Ảnh: Tổng hợp