Nhậu say sợ vợ mắng, anh chồng có thuật “ẩn thân” hài hước

Mới đây cách xử lý của ông chồng khi bị vợ phát hiện nhậu say đã khiến cư dân mạng phải bật cười. Khi đang đi nhậu cùng bạn bè, có lẽ do bác trai không xin phép bác gái nên đang trong cuộc vui giữa chừng đã bị "nóc nhà" đến tận nơi tra hỏi. Đáng chú ý, thay vì trốn ở một nơi nào đó kín đáo, bác trai lại vớ ngay chiếc bàn học bé tí của trẻ con rồi núp xuống, màn trốn vợ không thể thật trân hơn này khiến dân tình không thể nhịn cười. Những người bạn của bác trai trông thấy cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng, ấy vậy mà dường như bác gái không trông thấy bác trai thật khi luôn miệng hỏi: "Mới thấy đây mà ông đâu rồi". Dưới phần bình luận, dân tình thi nhau trêu ghẹo ông chồng này, đúng là tấm chiếu cũ nhưng đôi khi cũng trở tay không kịp khi "nóc nhà" bất ngờ tập kích. Đây không phải lần đầu dân tình được phen cười nghiêng ngả với các anh chồng mỗi khi nhậu. Thay vì trốn hay say xỉn làm khổ vợ con thì người chồng này lại ôm chân vợ, ngồi tâm sự, nhõng nhẽo cả buổi không buông. Ông chồng dù có phần hơi không tỉnh táo, nhưng vẫn rất yêu vợ, ôm chặt lấy chân của bạn đời mình và mỉm cười trong lúc ngủ gật. Còn về phần người vợ, thấy chồng như thế, cô vẫn rất thoải mái, vẫn tạo dáng chụp hình để giữ lại kỷ niệm, không cáu gắt khi chồng uống quá chén. Ảnh: Tổng hợp

