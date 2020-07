Chồng mê nhậu, vợ làm thịt cá rồng chục triệu gây xôn xao MXH

Được mệnh danh là "đế vương" trong thế giới cá cảnh, cá rồng khiến biết bao người "say mê", chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu hay tiền tỷ để sở hữu. Thế nhưng, "hồng nhan bạc phận" là có thật khi mới đây, chỉ vì chủ đi nhậu, vợ gọi không về nên chú cá xấu số bị đem ra để trút giận. Cụ thể, trên MXH một bà vợ chia sẻ câu chuyện làm thịt cá rồng khi ông chồng uống say bí tỉ nên ngủ nhà bạn mà không xin phép. Hôm sau về nhà thì "lạnh người" khi nhìn thấy cá cưng bị vợ lôi ra thử tài nghệ nấu nướng. Chứng kiến cảnh cá rồng giá chục triệu bị đem ra làm thịt, Ông chồng đau đớn tiết lộ thêm: "Hôm nay vừa về đến nhà thì vợ đã thịt ngay con cá rồng của em rồi. Con cá này em mới mua đầu tuần trước, giá xấp xỉ 20 triệu chứ đâu có ít... Vợ em còn nói kháy: 'sao anh không rủ bạn của anh đến đây để uống rượu tiếp, em đang chuẩn bị cá cho các anh nhậu rồi đấy'. Nghĩ mà có cay không chứ". Cùng chung số phận, một anh chồng mượn cớ họp lớp đi nhậu, lại karaoke với bạn bè, gọi điện thì không nghe khiến cô vợ "giận tím người". Ngay lập tức, cô "lập đàn" thông báo cho chồng về những chú cá Koi đắt đỏ của mình tại nhà với nội dung: "Cứ về muộn 30 phút thì bà rán giòn một con". Thực chất, giận chồng chỉ là cái cớ của các chị vợ thử độ ngon của những con cá giá trị hàng chục triệu. Chẳng hạn như chị vợ sau, không buồn lòng gì chồng nhưng chỉ vì ngại đi chợ nên lấy cá rồng của chồng ra làm cơm cho gia đình, gặp ông xã đi làm về còn thản nhiên hỏi: "Con cá này làm món gì ngon anh". Theo quan niệm dân gian, cá Rồng là một loại cá cao quý vừa có giá trị kinh tế lại được đánh giá cao về mặt tâm linh nên việc đưa loài cá này lên mâm cơm được bàn tán rất nhiều, Nhiều người quan niệm rằng cá rồng có thể xua đuổi tà khí, làm giàu cho gia chủ. Có lẽ vì biết lý do đó mà không ít người chơi trội làm thịt cá rồng để đãi bạn. Từ những sự việc trên, dân mạng để lại những lời khuyên cho các ông chồng là: "Nếu có lỡ mê nhậu hay nhậu quên đường về thì cũng nên báo một tiếng cho vợ tránh trường hợp cá cưng bị đem ra trút giận". Trước đó, trường hợp một đàn cá coi tiền trăm triệu của chồng bị vợ đem ra làm thịt chỉ vì tội đi nhậu không về. Lại thêm một trường hợp cá rồng bị vợ đem ra làm thịt không thương tiết. Mời quý độc giả xem video: Người đàn ông chi 10 tỷ nuôi cá koi - Nguồn: VTV24

Được mệnh danh là "đế vương" trong thế giới cá cảnh, cá rồng khiến biết bao người "say mê", chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu hay tiền tỷ để sở hữu. Thế nhưng, "hồng nhan bạc phận" là có thật khi mới đây, chỉ vì chủ đi nhậu, vợ gọi không về nên chú cá xấu số bị đem ra để trút giận. Cụ thể, trên MXH một bà vợ chia sẻ câu chuyện làm thịt cá rồng khi ông chồng uống say bí tỉ nên ngủ nhà bạn mà không xin phép. Hôm sau về nhà thì "lạnh người" khi nhìn thấy cá cưng bị vợ lôi ra thử tài nghệ nấu nướng. Chứng kiến cảnh cá rồng giá chục triệu bị đem ra làm thịt, Ông chồng đau đớn tiết lộ thêm: "Hôm nay vừa về đến nhà thì vợ đã thịt ngay con cá rồng của em rồi. Con cá này em mới mua đầu tuần trước, giá xấp xỉ 20 triệu chứ đâu có ít... Vợ em còn nói kháy: 'sao anh không rủ bạn của anh đến đây để uống rượu tiếp, em đang chuẩn bị cá cho các anh nhậu rồi đấy'. Nghĩ mà có cay không chứ". Cùng chung số phận, một anh chồng mượn cớ họp lớp đi nhậu, lại karaoke với bạn bè, gọi điện thì không nghe khiến cô vợ "giận tím người". Ngay lập tức, cô "lập đàn" thông báo cho chồng về những chú cá Koi đắt đỏ của mình tại nhà với nội dung: "Cứ về muộn 30 phút thì bà rán giòn một con". Thực chất, giận chồng chỉ là cái cớ của các chị vợ thử độ ngon của những con cá giá trị hàng chục triệu. Chẳng hạn như chị vợ sau, không buồn lòng gì chồng nhưng chỉ vì ngại đi chợ nên lấy cá rồng của chồng ra làm cơm cho gia đình, gặp ông xã đi làm về còn thản nhiên hỏi: "Con cá này làm món gì ngon anh". Theo quan niệm dân gian, cá Rồng là một loại cá cao quý vừa có giá trị kinh tế lại được đánh giá cao về mặt tâm linh nên việc đưa loài cá này lên mâm cơm được bàn tán rất nhiều, Nhiều người quan niệm rằng cá rồng có thể xua đuổi tà khí, làm giàu cho gia chủ. Có lẽ vì biết lý do đó mà không ít người chơi trội làm thịt cá rồng để đãi bạn. Từ những sự việc trên, dân mạng để lại những lời khuyên cho các ông chồng là: "Nếu có lỡ mê nhậu hay nhậu quên đường về thì cũng nên báo một tiếng cho vợ tránh trường hợp cá cưng bị đem ra trút giận". Trước đó, trường hợp một đàn cá coi tiền trăm triệu của chồng bị vợ đem ra làm thịt chỉ vì tội đi nhậu không về. Lại thêm một trường hợp cá rồng bị vợ đem ra làm thịt không thương tiết. Mời quý độc giả xem video: Người đàn ông chi 10 tỷ nuôi cá koi - Nguồn: VTV24