Các ông chồng say rượu và pha xử trí “bá đạo” của chị em

Việc các ông chồng cứ tan làm là rủ nhau đi nhậu và say rượu khiến hội chị em ghét cay ghét đắng. Thậm chí, có người sau mỗi cuộc đi nhậu còn say sưa bí tỉ "quên đường về nhà" khiến vợ phải đi đón. Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các ông chồng say xỉn, được vợ "hộ tống" về nhà với nhiều cách cực bá đạo. Cư dân mạng lại đăng tải hình ảnh người đàn ông uống rượu say mềm người đến nỗi vợ phải đi đón về. Cô vợ này đã dùng dây quấn chồng ngồi sau xe đạp và dắt bộ về cho an toàn. Trái ngược với hình ảnh trên là cảnh tượng bà vợ phải oằn mình giữ thăng bằng cho xe máy để đưa chồng về an toàn. Theo như những hình ảnh được chia sẻ, người đàn ông này ngồi phía sau xe máy, không còn tỉnh táo và gục cả vào vai vợ. Thậm chí do người đàn ông này say "nhũn người" nên người vợ đành lấy một chiếc khăn buộc vào để chở về cho an toàn. Nhìn người đàn ông say đến mức phải ôm eo vợ rồi gục cả đầu lên vai vợ suốt quãng đường di chuyển mà nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Cách đây không lâu, dân mạng cũng chia sẻ câu chuyện cô vợ mang áo ấm và khăn đến đón chồng say xỉn. Còn đây là cảnh hộ tống người say của hai cậu bạn khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Người chồng này say xỉn đến mức liên tục nói nhảm, dù người vợ có dìu về nhưng vẫn liên tục bị đổ gục. Cuối cùng không còn cách nào khác nên người vợ đã mượn tạm một chiếc xe rùa để chờ về. Ảnh: Tổng hợp

