Bạn nhậu say ngất, thanh niên có cách áp tải siêu bá đạo

Chuyện các thanh niên nhậu say đến nỗi không thể đi lại hay mất ý thức chẳng còn hiếm. Mỗi lần như vậy họ chỉ biết cách cầu cứu người thân, mong có người đến đón về. Ảnh: Lê Tiền Giang Mới đây những hình ảnh một thanh niên say xỉn được bạn đưa về khiến netizen được phen cười nghiêng ngả, nguyên nhân chính là cách "bá đạo" mà anh bạn này sử dụng để đưa bạn nhậu say về nhà. Ảnh: Lê Tiền Giang Theo đó người đàn ông say xỉn này được vác lên nằm phía sau xe máy rồi quấn dây chằng chịt nhằm để không bị rơi khi đi trên đường. Ảnh: Lê Tiền Giang Những hình ảnh này sau khi chia sẻ lên MXH đã làm cư dân mạng thích thú, ai cũng bái phục cách bá đạo mà thanh niên dùng để đưa bạn về. Ảnh: Lê Tiền Giang Mặc dù không biết trên đường đi có xảy ra vấn đề gì không nhưng netizen cho rằng việc chằng dây phía sau khá nguy hiểm khi đi trên đường. Ảnh: Lê Tiền Giang Trước đó trên MXH từng xuất hiện hình ảnh tương tự, vợ cột hẳn chồng nhậu say lên xe rồi chở về. Mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ đặt chồng lên yên sau xe máy sau đó dùng dây buộc lại thật chặt. Trong khi vợ thoăn thoắt dùng dây buộc chồng lại phía sau thì anh ta chỉ biết nằm co ro, say mèm. Trước lúc đi, người phụ nữ còn kiểm tra lại một lượt để xem liệu có chắc chắn và đảm bảo chồng an toàn. Loạt ảnh về “cặp đôi” miền Tây từng khiến cư dân mạng xôn xao. Chồng say nằm bệt trên vệ cỏ, còn “nóc nhà” vác xe đạp đi tìm. Chồng không đứng vững nổi, nên cô vợ phải lấy dây cột lại, để nằm lên yên xe rồi một tay ôm người, một tay dắt xe đi. Việc chồng say khiến vợ phải đích thân đến đón chẳng còn quá xa lạ trên mạng xã hội. Cũng từ những lần say xỉn của chồng, nhiều người mới biết chị em phụ nữ cũng “ba đầu sáu tay”, khá là sáng tạo trong nhiều trường hợp oái ăm.

Chuyện các thanh niên nhậu say đến nỗi không thể đi lại hay mất ý thức chẳng còn hiếm. Mỗi lần như vậy họ chỉ biết cách cầu cứu người thân, mong có người đến đón về. Ảnh: Lê Tiền Giang Mới đây những hình ảnh một thanh niên say xỉn được bạn đưa về khiến netizen được phen cười nghiêng ngả, nguyên nhân chính là cách "bá đạo" mà anh bạn này sử dụng để đưa bạn nhậu say về nhà. Ảnh: Lê Tiền Giang Theo đó người đàn ông say xỉn này được vác lên nằm phía sau xe máy rồi quấn dây chằng chịt nhằm để không bị rơi khi đi trên đường. Ảnh: Lê Tiền Giang Những hình ảnh này sau khi chia sẻ lên MXH đã làm cư dân mạng thích thú, ai cũng bái phục cách bá đạo mà thanh niên dùng để đưa bạn về. Ảnh: Lê Tiền Giang Mặc dù không biết trên đường đi có xảy ra vấn đề gì không nhưng netizen cho rằng việc chằng dây phía sau khá nguy hiểm khi đi trên đường. Ảnh: Lê Tiền Giang Trước đó trên MXH từng xuất hiện hình ảnh tương tự, vợ cột hẳn chồng nhậu say lên xe rồi chở về. Mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ đặt chồng lên yên sau xe máy sau đó dùng dây buộc lại thật chặt. Trong khi vợ thoăn thoắt dùng dây buộc chồng lại phía sau thì anh ta chỉ biết nằm co ro, say mèm. Trước lúc đi, người phụ nữ còn kiểm tra lại một lượt để xem liệu có chắc chắn và đảm bảo chồng an toàn. Loạt ảnh về “cặp đôi” miền Tây từng khiến cư dân mạng xôn xao. Chồng say nằm bệt trên vệ cỏ, còn “nóc nhà” vác xe đạp đi tìm. Chồng không đứng vững nổi, nên cô vợ phải lấy dây cột lại, để nằm lên yên xe rồi một tay ôm người, một tay dắt xe đi. Việc chồng say khiến vợ phải đích thân đến đón chẳng còn quá xa lạ trên mạng xã hội. Cũng từ những lần say xỉn của chồng, nhiều người mới biết chị em phụ nữ cũng “ba đầu sáu tay”, khá là sáng tạo trong nhiều trường hợp oái ăm.