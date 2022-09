Nhà thờ Sở Kiện: Điểm check in đẹp tựa trời Âu

Nhà thờ Sở Kiện là một trong bốn tiểu vương cung thánh đường ở Việt Nam, sở hữu lối kiến trúc Đông Tây kết hợp vô cùng độc đáo. Ảnh: Xuan DuongVan Nhà thờ Sở Kiện là điểm đến đẹp và ấn tượng ở Hà Nam mà bạn nên một lần ghé thăm để có nhiều ảnh check in độc đáo. Ảnh: Phương Hoa Nhà thờ Sở Kiện được xem là địa điểm check in ở Hà Nam giống với Châu Âu, Sau khi qua cổng chính, du khách tham quan sẽ thấy khuôn viên có nhiều toàn nhà kiểu Gothic xuất hiện ở ba trạng thái: nhà thờ chính, tòa giám mục, chủng viện. Ảnh: Phương Hoa Từ trần đến cửa nhà thờ là chiếc mái vòm đặc trưng như bên châu Âu, những ô kính sắc màu vẽ hình các vị thánh, các sự kiện trong kinh thánh. Ảnh: Phương Hoa Nếu đam mê kiến trúc phương Tây và nghệ thuật Gothic, dành thời gian tham quan hàng giờ tại đây du khách chẳng thấy phí chút nào bởi có vô vàn góc chụp siêu đẹp. Ảnh: Sưu tầm Từ trung tâm thành phố Hà Nam, du khách có thể di chuyển theo Quốc lộ 1A về hướng Nam, sau đó rẽ trái và đường DT494 và tiếp tục định vị bằng Google Maps để đến đây. Ảnh: Sưu tầm Nhà thờ lâu đời này an tọa tại vị trí đắc địa thuộc thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Sưu tầm Điểm nhấn đặc biệt nhất có lẽ là những cổng vòm cao vút, tạo nên background sống ảo chất lừ cho du khách. Ảnh: linhhuongg Những bức tường bao bọc bên ngoài nhà thờ được làm từ gạch đỏ, tạo nét đẹp tương phản với ánh nắng, mang đậm màu sắc những tòa nhà của châu Âu. Ảnh: linhhuongg Đến đây, du khách có cảm tưởng như đang lạc chân vào khu phố châu Âu thu nhỏ. Ảnh: IG tai_dang Đó là lý do mà ngày càng có nhiều du khách biết đến nhà thờ này và thường xuyên ghé thăm. Ảnh: IG chotoiditheovoi

