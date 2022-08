Nghi vấn cô giáo xinh đẹp Âu Hà My có bồ mới

Dạo gần đây, người yêu mến liên tục thấy Âu Hà My khoe ảnh xinh tươi, rạng rỡ trong các buổi đi ăn, đi chơi, tụ tập bạn bè. Mới nhất, trên story Facebook, cô giáo hot girl diện áo 2 dây khoe vòng 1 căng đầy. Kèm theo đó người đẹp đăng tải loạt caption thả thính: "Em bé của ai đây?", "Đã đến lúc kết thúc sự độc thân này quá lâu rồi phải không ạ?". Ở phần bình luận, rất nhiều người tò mò phải chăng nữ giảng viên xinh đẹp này đã tìm được tình mới sau 2 năm ly hôn chồng hot boy. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là lời thả thính chơi chơi của Âu Hà My mà thôi. Đặc biệt, lần xuất hiện này Hà My tiếp tục dính nghi vấn "dao kéo" khi gương mặt đơ cứng, có chút thiếu tự nhiên. Âu Hà My (SN 1994) đến từ Hà Nội, nổi tiếng từ năm 2015 với hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp khi làm giám thị coi thi đại học. Khi bất ngờ nổi tiếng, Âu Hà My đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ngoại hình nổi bật, gái xinh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp. Với khả năng xuất sắc, Hà My từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ và tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm. Ra trường, 9X tiếp tục theo học Thạc sĩ và gần đây nhất là chuẩn bị hồ sơ thi lên tiến sĩ.

Dạo gần đây, người yêu mến liên tục thấy Âu Hà My khoe ảnh xinh tươi, rạng rỡ trong các buổi đi ăn, đi chơi, tụ tập bạn bè. Mới nhất, trên story Facebook, cô giáo hot girl diện áo 2 dây khoe vòng 1 căng đầy. Kèm theo đó người đẹp đăng tải loạt caption thả thính: "Em bé của ai đây?", "Đã đến lúc kết thúc sự độc thân này quá lâu rồi phải không ạ?". Ở phần bình luận, rất nhiều người tò mò phải chăng nữ giảng viên xinh đẹp này đã tìm được tình mới sau 2 năm ly hôn chồng hot boy. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là lời thả thính chơi chơi của Âu Hà My mà thôi. Đặc biệt, lần xuất hiện này Hà My tiếp tục dính nghi vấn "dao kéo" khi gương mặt đơ cứng, có chút thiếu tự nhiên. Âu Hà My (SN 1994) đến từ Hà Nội, nổi tiếng từ năm 2015 với hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp khi làm giám thị coi thi đại học. Khi bất ngờ nổi tiếng, Âu Hà My đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ngoại hình nổi bật, gái xinh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp. Với khả năng xuất sắc, Hà My từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ và tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm. Ra trường, 9X tiếp tục theo học Thạc sĩ và gần đây nhất là chuẩn bị hồ sơ thi lên tiến sĩ.