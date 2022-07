Diện áo suýt bung cúc, Âu Hà My tá hỏa cân nặng hiện tại

Mới đây trên trang cá nhân, nữ giảng viên Âu Hà My tiếp tục khoe bức ảnh trên tay cầm một chuỗi hạt, ngồi check-in ở nơi có khung cảnh rộng rãi. Kèm theo khoảnh khắc sống ảo xịn sò, người đẹp viết: "Mong em luôn vui vẻ/ Mỗi ngày đều bình an/ Có thật nhiều sức khoẻ/ Tâm tư luôn dịu dàng". Thế nhưng, thay vì quan tâm đến chiếc caption "so deep", dân mạng lại chỉ đổ dồn vào ngoại hình tăng cân thấy rõ của nữ giảng viên Âu Hà My. Có lẽ vì cân nặng tăng "vù vù" nên chiếc áo cô mặc như sắp bật cả khuy. Khi một người bạn vào trêu đùa: "Dạo này gương mặt bầu bĩnh quá baby", Hà My lập tức đáp trả: "Đầu 5 (ý chỉ hơn 50kg) rồi Yến ơi". Được biết, đây không phải lần đầu tiên vợ cũ Nguyễn Trọng Hưng bị soi ngoại hình. Bị săm soi, Âu Hà My lập tức lên tiếng thanh minh: "Năm ngoái gầy thế này, mà giờ béo ú nu. Không hiểu sao luôn, chắc ông già Noel tặng nhầm em một chiếc bụng mỡ rồi". Tự nhận thức rõ bản thân cân nặng ngày một tăng, cô đăng ảnh sống ảo kèm chú thích: "Má bánh bao đi ăn tối". Không chỉ bị soi cân nặng, Hà My còn bị nghi "dao kéo" khi loạt khoảnh khắc sống ảo, cô lộ mặt đơ cứng như tượng. Trước nhiều đồn đoán, Hà My từng phủ nhận: "Sau 20 năm có gì khác không cả nhà. À, nhiều bạn cứ hỏi trong story nhiều quá, em trả lời ở đây duy nhất một lần thôi nha. Em không có làm mũi, làm cằm gì hết, bác sĩ mẹ nặn ạ". Âu Hà My sinh năm 1994. Hiện tại cô đang là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Người đẹp từng được biết đến với biệt danh "hot girl giám thị" khi hình ảnh xinh đẹp của cô khi đi coi thi được lan truyền trên mạng xã hội. Loạt khoảnh khắc diện đầm ôm sát của Âu Hà My làm netizen không ngớt lời khen ngợi.

