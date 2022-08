Âu Hà My khoe sự nghiệp lên như diều sau ly hôn chồng cũ

Mới đây trên trang cá nhân, Âu Hà My đã cập nhật hình ảnh mới. Cô tiết lộ vừa hoàn thành xong việc học thạc sĩ và đang làm hồ sơ để thi Tiến sĩ. "Những ngày tháng học hành ôn thi đáng nhớ... sẽ dành hết tâm huyết vào luận án Tiến sĩ của mình. Chúc cô gái bình tĩnh, tự tin, may mắn và đạt điểm số thật cao về tặng mẹ", người đẹp viết. Kèm theo bài đăng là bức hình thẻ khi nữ giảng viên Âu Hà My đang làm hồ sơ để chuẩn bị thi lên cấp học cao hơn. Ở phần bình luạn bài đăng, rất nhiều người thán phục trước khả năng học tập của cô giáo hot girl. Ngoài ra, cũng có một bộ phận ngợi khen nhan sắc của Âu Hà My khi chụp ảnh thẻ. Trong hình, vợ cũ Trọng Hưng diện áo dài, để tóc xõa. Nhưng từ thần thái đến gương mặt của chính chủ đều vô cùng nổi bật. "Vượt lên mọi đau buồn. Đối với chị, em là cô gái kiên cường. Chúc mừng em!", một người bạn nhắn nhủ Âu Hà My. Hà My sau đó đáp lại: "Giờ nghĩ lại thấy 'may mắn' vì em được nếm trải tất cả mọi đau buồn mất mát chỉ trong vỏn vẹn nửa năm. Giờ em nghĩ tích cực là mọi chuyện đã xảy đến như vậy trước tuổi 30 nên mới có em của ngày hôm nay". Thời gian gần đây, nhan sắc của Âu Hà My cũng liên tục lọt vào tầm ngắm dân mạng. Hết bị soi tăng cân, Âu Hà My còn bị nghi dao kéo khi thường xuyên lộ diện với gương mặt đơ như tượng. Trước lời bàn tán không hay, Hà My từng khẳng định gương mặt của mình là do "bác sĩ mẹ nhào nặn" chứ không hề có sự động chạm dao kéo. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng.

