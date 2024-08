Nhan sắc “bông hồng lai” 20 tuổi sinh con, 21 tuổi ly hôn

Sunna có tên thật là Trần Nhật Anh, sinh năm 2002, cô nàng là một hot girl khá nổi trên mạng xã hội với thân hình bốc lửa cùng phong cách cực Tây. Sunna còn được biết đến là bạn thân của Xoài Non. Cả hai hot girl có mối quan hệ thân thiết và đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống, thường xuyên lên sóng livestream chung và đi du lịch chung. Từ sau khi Xoài Non ly hôn, Sunna bị réo tên trong 1 số ồn ào không đáng có, nhiều người tinh ý nhận ra có vẻ như cả 2 không còn tương tác hay thân thiết như lúc trước. Sunna cũng thường xuất hiện chung cùng 1 hội chị em Tiktoker khác. Trong khi cô bạn thân Xoài Non đang có tin đồn hẹn hò, Sunna thường xuyên đăng tải những tấm ảnh khoe thân hình bốc lửa. Nhìn body cực cháy của nàng hot girl, ít ai nghĩ rằng cô nàng đã từng trải qua một lần sinh nở. Vào đầu năm 2022, Sunna đột ngột “thả” một chiếc ảnh bầu, thông báo mình đã thành mẹ đồng thời giữ kín danh tính chồng. Và chỉ 1 năm sau đó, đầu năm 2023, cô nàng xác nhận đã ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Làm mẹ đơn thân ở độ tuổi 20, Sunna ngày càng xinh đẹp, ngoại hình gái 1 con bốc lửa mỗi khi xuất hiện khiến nhiều người xuýt xoa. Cô nàng từng chia sẻ chưa có ý định kết hôn mà tập trung cho sự nghiệp, chăm sóc và nuôi dạy con gái, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Sunna thường đăng tải hình ảnh về những chuyến du lịch đến nhiều địa điểm khác nhau lên trang cá nhân. Hiện Instagram của cô nàng đang nhận được hơn 439.000 lượt người theo dõi. (Ảnh: IGNV)

