Mỹ Tâm "chốt đơn" Mai Tài Phén: Fan gọi tên Mr. Đàm làm gì?

Mới đây thông tin Mỹ Tâm và Mai Tài Phến công khai yêu nhau trở thành bão trên mạng xã hội. Sau hơn 1 năm lộ bằng chứng hẹn hò, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ "họa mi tóc nâu" thừa nhận chuyện tình cảm với nam diễn viên.

Đặc biệt, Mỹ Tâm còn cho biết đổi danh xưng với Mai Tài Phến sang "anh", còn ở phía ngược lại, chàng diễn viên gọi cô ca sĩ bằng sự thân thương là "cô Út".

Ngay sau khi thông tin Mỹ Tâm và Mai Tài Phến công khai yêu nhau được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vui mừng vì cuối cùng Mỹ Tâm cũng "đã có chủ" sau nhiều năm độc thân. Cùng với đó, một nhân vật bỗng được dân mạng nhắc tên trong thông tin cặp đôi hẹn hò là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Trên một số fanpage trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận: " Mỹ Tâm và Mai Tài Phến yêu nhau , nhưng Đàm Vĩnh Hưng là người chiếm sóng", "Lúc này tôi lại thấy quan tâm anh Đàm Vĩnh Hưng hơn!", "Mr. Đàm lúc này chắc 2 mắt ướt nhòe, mũi đỏ hoe, đêm nay anh sẽ ca bài Đắp mộ cuộc tình"...

Thậm chí, nhiều dân mạng còn bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc với Mr. Đàm bằng bình luận: "Trời ơi! thuyền anh Đàm - Họa mi tóc nâu khả năng sập rồi (Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Anh mãi hát bài tình thơ thôi). Bao năm tương tư thương nhớ cũng đâu bằng chàng phi công ngay thơ buông lời thương nhớ. Thương anh!".

Được biết, nguyên nhân việc nhiều người nhắc tên Đàm Vĩnh Hưng bởi không phải ít lần nam ca sĩ công khai bày tỏ tình cảm dành cho Mỹ Tâm.

Thậm chí, nam ca sĩ "say tình" từng chia sẻ: "Cả nước ai cũng biết tui ế. Tui có lý do. Khó chịu, yêu tự do, không có ai có đủ 40 cái gạch đầu dòng tui muốn. Rồi còn 'bị thương mãi một người' nữa nên khó mở lòng mình".