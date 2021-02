Khoe body không mỡ thừa, mỹ nhân Việt khiến vạn người mê

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, mới đây Á hậu Huyền My đã chia sẻ hình ảnh mới tại Phú Quốc, người đẹp khiến dân tình trầm trồ khi khoe vóc dáng đẹp nuột nà, không chút mỡ thừa của mình. Thân hình chuẩn không cần chỉnh và không mỡ thừa của mỹ nhân này dù sau Tết vẫn gọi là đẹp hết nấc, hội chị em nhìn vào vừa trầm trồ vừa ghen tị. Nàng hậu xinh đẹp mỗi lần diện bikini trong các chuyến đi nghỉ dưỡng thì cư dân mạng lại vào khen tới tấp. Dù là diện trang phục kín đáo hay hở bạo thì Huyền My vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng đỉnh cao. Á hậu Huyền My trước đây cũng từng không ít lần diện bikini khoe body nuột nà của mình. Cô còn thậm chí "thử thách" bản thân với bộ áo tắm dáng cut-out cực cá tính và quyến rũ trong một chuyến du lịch ở biển. Huyền My cũng không ngần ngại thay đổi các phong cách từ quyến rũ gợi cảm tới "bánh bèo" dịu dàng để luôn "làm mới" bản thân. Với nhan sắc cực đỉnh, Huyền My từng được báo chí Trung Quốc viết bài ca ngợi, ví cô nàng có "Gương mặt của Cổ Lực Na Trát, vòng một của Liễu Nham, đôi chân của Đường Yên". Ở thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 cô có chiều cao là 1m74 cùng số đo ấn tượng lần lượt là 83 - 62 - 93cm. Tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Thế giới 2017 người đẹp xuất sắc có mặt trong top 10 chung cuộc. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp được các trang tin nước ngoài ca ngợi nhan sắc. Báo chí Trung Quốc từng nhắc về Huyền My như một trong những người đẹp bậc nhất Việt Nam. Ở Huyền My vừa có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo lại có nét nhẹ nhàng thuần Á dễ gây thiện cảm. Huyền My vẫn xuất hiện tại sự kiện với thần thái rạng rỡ và xinh đẹp. Người đẹp 9x không ngần ngại khẳng định vẻ đẹp "không phải dạng vừa" của bản thân. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

