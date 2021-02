"Lột xác thành công” dàn gái xinh Việt thành hot girl phòng gym

Lê Bống (Lê Xuân Anh, sinh năm 1995) được biết đến là một trong những hot girl Tik Tok nóng bỏng sở hữu lượt follow khủng, cô còn tham gia làm youtube, đóng phim, MV, người mẫu ảnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong quá khứ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Lê Bống từng có cân nặng lên đến 63kg cùng thân hình mũm mĩm, không được xinh đẹp như hiện tại. Hình ảnh Lê Bống mặc áo dài trắng, nở nụ cười tươi, gương mặt có phần tròn đầy nhưng xinh xắn, phúc hậu xuất hiện trên mạng khiến mọi người chú ý. Lên Đại học, Lê Bống quyết tâm tập gym để có thân hình đẹp vạn người mê như hiện tại. Cũng từ đó, cô nàng trở thành "hot girl phòng gym" và được nhiều người để ý tới. Phạm Hồng Nhung cũng được mệnh danh là "hot girl phòng gym", hành trình giảm cân của gái xinh này nhận được khá nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Đầu năm 2019, Hồng Nhung tăng liền 13kg, từ 51kg lên 64kg. Hồng Nhung quyết tâm tập gym giảm cân từ tháng 3/2019. Giờ đây, thân hình của cô ngày càng săn chắc và quyến rũ hơn. Cùng với việc cân nặng giảm xuống, cơ thể Hồng Nhung cũng săn chắc hơn, vòng nào ra vòng nấy nhờ chăm chỉ tập luyện. Cũng như nhiều cô gái khác, Nguyễn Trà My gây chú ý với màn giảm cân thành công từ lột xác trở thành một cô gái ngày càng xinh đẹp, trở thành người truyền cảm hứng cho những bạn trẻ. Trà My đã từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình 80kg của mình, cô từng bị suy nhược cơ thể do phương pháp giảm cân không hợp lý… Nhưng rồi, cô đã hướng đến phương pháp Eatclean để bắt đầu hành trình cải thiện vóc dáng. Hiện tại Trà My trở thành một cô gái duyên dáng và tự tin với ngoại hình của mình. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Thành tích giảm cân đáng nể của các nàng Hoa hậu, Á hậu Việt - Nguồn: YAN News

