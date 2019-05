Mua hàng online là cuộc đầu tư mang tính rủi ro cao

Mua hàng online được nhiều người ví như trò chơi may rủi, có khi mua được hàng như ý, giống hình quảng cáo, có khi lại nhận về một mớ giẻ lau nếu như kém may.

Biết là hay không bằng hên nhưng nhiều người vẫn "nhắm mắt đưa tay" đặt hàng để rồi té ngửa vì những thứ mà nhận được khác xa so với ảnh mẫu. Mới đây lại thêm trường hợp khóc ra tiếng mán vì trở thành nạn nhân của cuộc đầu tư mang tính rủi ro cao.

Ảnh mẫu

Cụ thể, một cô gái có tên L.T đã lên mạng xã hội than vãn: "Em đã khóc rất nhiều. Rốt cuộc lỗi tại em hay tại bộ đồ. Đáng lẽ quần phải rộng như cái váy, chất liệu vải áo cũng khác so với trên ảnh...". Theo "khổ chủ", set đồ do mẫu mặc chụp quảng cáo xinh xắn hơn hẳn món đồ mà mình nhận về tay ở các khía cạnh chất lượng, màu sắc, độ dài.

Set thời trang khi lên người chủ nhân mua hàng.

Ngay khi xuất hiện bài viết, cư dân mạng đã chia ra thành hai luồng ý kiến. Người an ủi L.T và khuyên lần sau tốt nhất hãy trực tiếp đến xem rồi mua. Một số lại cho rằng, lỗi không phải do shop mà tại dáng người của L.T khác một trời một vực với mẫu ảnh.