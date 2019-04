Cười ra nước mắt những pha mua hàng online của hội chị em

Câu chuyện mua hàng online hay sự khác biệt giữa ảnh quảng cáo và thực tế là điều được nhiều người mang ra bàn tán rôm rả trong suốt thời gian qua. Thi thoảng, lướt trên các hội, nhóm trên MXH dân mạng không khó để tìm được những bức ảnh so sánh về thực trạng này. Không phủ nhận rằng việc mua hàng qua mạng đang ngày một thịnh hành, đặc biệt khi MXH ngày 1 phát triển và chiếm phần lớn thời gian của con người. Chưa hết, việc mua hàng online có khá nhiều tiện ích khi người dùng chỉ cần ngồi nhà, lướt MXH hay các trang web chuyên bán hàng là có thể chọn được những mẫu mã mình ưa thích. Tuy nhiên, đi kèm với tiện ích thì luôn có những rủi ro. Không ít trường hợp người dùng đã phải kêu than vì món hàng mình nhận được không giống với hình quảng cáo khi mua hàng trực tuyến. Việc thảm họa mua hàng online cũng không còn quá mới mẻ với nhiều người, đặc biệt là những người thường xuyên mua hàng qua mạng. Việc trở thành nạn nhân của mua hàng online chắc hẳn chẳng ai muốn và sẽ rất bực mình món hàng mình nhận không giống với những gì mà chủ shop đã chụp ảnh đăng tải. Tuy nhiên, đứng trên phương diện khác, nhiều người giải thích rằng thảm họa mua hàng online đôi lúc cũng do người mặc khác với người mẫu. Người mẫu có thể mặc rất đẹp nhưng với người mua do hình thể khác nhau nên cũng có thể biến những món hàng online trở thành thảm họa. Hàng order và hàng về tay là hai khái niệm hoàn toàn không liên quan luôn nhé, đỉnh cao chưa? Có đôi khi người duy nhất có thể ngăn cản bạn khỏi ước mơ trở thành công chúa xúng xính váy áo chính là một người chủ shop bán hàng online không có tâm… THẢM HỌA MUA HÀNG ONLINE TRÊN MẠNG VỚI HÀNG THỰC TẾ - Nguồn: @youtube

