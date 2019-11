Mua hàng online, chị em nhận cái kết “giận tím người“

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước phản hồi của một người là nạn nhân của việc mua hàng online. Theo đó, cô gái khi nhìn thấy một bộ đồ màu tím mộng mơ rất thời trang liền ngay lập tức đặt mua. Thế nhưng cô nàng lại trở thành nạn nhân của mua hàng online bởi bồ đồ được gửi về không hề giống trong ảnh từ màu sắc đến kiểu dáng. Điểm giống nhau duy nhất là chiếc áo chấm bi. Khi mặc bộ đồ, trông cô nàng to con với chiếc áo phồng to y hệt sumo Nhật Bản. Quá bức xúc, cô nàng khốn khổ trên đã phản hồi trên trang bán hàng của cửa hàng này: "Bán hàng thế này à? Mặc làm sao được ra đường?". Đáp lại, chủ cửa hàng chỉ phản hồi theo cách cực kỳ auto: "Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm. Mặc lên mỗi người sẽ đưa ra hiệu quả thẩm mỹ khác nhau nên không thể làm hài lòng tất cả". Mặc dù đối với cô gái, đây là một trải nghiệp mua hàng online tồi tệ nhưng lại là trò cười cho cộng đồng mạng. "Trông buồn cười quá. Nhưng mình thấy giống mà", "Khi bạn muốn thành fashionista nhưng cửa hàng lại đem ship cho bạn cái rẻ rách" - Dân mạng hài hước bình luận. Cô gái không phải nạn nhân duy nhất của việc mua hàng trên mạng. Từ trước đến nay đã có rất nhiều người phải than trời vì sản phẩm nhận được chẳng có tí gì liên quan đến hình mẫu được đăng tải. Mua chiếc váy đi dự tiệc nhưng cô nàng này lại được gửi cho một mớ khăn tắm. Đáp lại những phản hồi tiêu cực của khách hàng, nhiều shop bắt đầu "trả treo" đổ lỗi cho khách khi nói: "Do người bạn không đẹp như mẫu nên váy không lên dáng được". Trên hình đẹp bao nhiêu thì chiếc váy ship về nhăn nhúm, xấu xí và cũ nát bấy nhiêu. Thậm chí có nhiều sản phẩm còn không thể mặc nổi vì quá tệ. Bài học cho những cô gái mua hàng trên mạng là nên xem xét thật kỹ đánh giá của các khách hàng trước và đừng ham rẻ, của rẻ chưa chắc là của ôi nhưng cua ôi thì chắc chắn rẻ. Xem thêm clip: Những thảm họa mua hàng online - Nguồn: Youtube

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước phản hồi của một người là nạn nhân của việc mua hàng online. Theo đó, cô gái khi nhìn thấy một bộ đồ màu tím mộng mơ rất thời trang liền ngay lập tức đặt mua. Thế nhưng cô nàng lại trở thành nạn nhân của mua hàng online bởi bồ đồ được gửi về không hề giống trong ảnh từ màu sắc đến kiểu dáng. Điểm giống nhau duy nhất là chiếc áo chấm bi. Khi mặc bộ đồ, trông cô nàng to con với chiếc áo phồng to y hệt sumo Nhật Bản. Quá bức xúc, cô nàng khốn khổ trên đã phản hồi trên trang bán hàng của cửa hàng này: "Bán hàng thế này à? Mặc làm sao được ra đường?". Đáp lại, chủ cửa hàng chỉ phản hồi theo cách cực kỳ auto: "Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm. Mặc lên mỗi người sẽ đưa ra hiệu quả thẩm mỹ khác nhau nên không thể làm hài lòng tất cả". Mặc dù đối với cô gái, đây là một trải nghiệp mua hàng online tồi tệ nhưng lại là trò cười cho cộng đồng mạng. "Trông buồn cười quá. Nhưng mình thấy giống mà", "Khi bạn muốn thành fashionista nhưng cửa hàng lại đem ship cho bạn cái rẻ rách" - Dân mạng hài hước bình luận. Cô gái không phải nạn nhân duy nhất của việc mua hàng trên mạng. Từ trước đến nay đã có rất nhiều người phải than trời vì sản phẩm nhận được chẳng có tí gì liên quan đến hình mẫu được đăng tải. Mua chiếc váy đi dự tiệc nhưng cô nàng này lại được gửi cho một mớ khăn tắm. Đáp lại những phản hồi tiêu cực của khách hàng, nhiều shop bắt đầu "trả treo" đổ lỗi cho khách khi nói: "Do người bạn không đẹp như mẫu nên váy không lên dáng được". Trên hình đẹp bao nhiêu thì chiếc váy ship về nhăn nhúm, xấu xí và cũ nát bấy nhiêu. Thậm chí có nhiều sản phẩm còn không thể mặc nổi vì quá tệ. Bài học cho những cô gái mua hàng trên mạng là nên xem xét thật kỹ đánh giá của các khách hàng trước và đừng ham rẻ, của rẻ chưa chắc là của ôi nhưng cua ôi thì chắc chắn rẻ. Xem thêm clip: Những thảm họa mua hàng online - Nguồn: Youtube