Mới tuyên bố “nhớ nhau cả đời”, Quang Hải và bạn gái đã vội vã chia tay?

Mới đây, khi Quang Hải cùng đội tuyển U23 Việt Nam sang Thái Lan dự VCK U23 Châu Á 2020, bạn gái tin đồn của anh là Huyền My cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ. Cô nàng ngay lập tức gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp nổi bật. Điều này càng khẳng định việc hẹn hò của cả hai là có cơ sở. Ngọt ngào chả được bao lâu, mới đây trên trang cá nhân, bạn gái Quang Hải bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cực tâm trạng. Cô viết: "Không nên để người khác thấy sự quá cần của chính mình. Bạn sẽ nhân lại nỗi cô độc". Thế nhưng không lâu sau đó, Huyền My đã vội vã xoá ngay bức ảnh và trạng thái trên khiến người hâm mộ đặt nghi vấn cặp đôi đang trong tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt". Tháng 12/2019, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với Huyền My khi cô nàng khoe chiếc áo đấu có chữ kí kèm dòng nhắn mùi mẫn: "Anh thương vợ". So sánh thì chữ kí này 90% là của cầu thủ Quang Hải. Không chỉ có vậy, một đoạn tin nhắn giữa đội trưởng U23 Việt Nam và Huyền My cũng được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong đó, Quang Hải dành nhiều lời quan tâm cho bạn gái đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân. Trong 3 ngày nghỉ xả trại trước khi lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 Châu Á 2020, Quang Hải và Huyền My cùng check-in Đà Lạt khiến người hâm mộ nghi ngờ cả hai hẹn hò với nhau. Mới đây, một tin nhắn xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung Huyền My đi chùa Hà cầu duyên thì ra tên Quang Hải khiến chuyện hẹn hò của cặp đôi càng có thêm cơ sở để khẳng định. Khi mới bị phát hiện hẹn hò, Huyền My từng đang tải trạng thái: "Có những người yêu nhau 2 năm rồi chia tay, chẳng một cảm giác. Có người yêu nhau chỉ 2 tháng mà lại nhớ thương một đời" được cho rằng đang cà khịa Nhật Lê. Bên dưới bức ảnh, người hâm mộ bức xúc bình luận: "Đời còn dài, chưa biết ngày mai ra sao, đừng vội mừng". Nguyễn Huyền My sinh năm 1997, quê Nghệ An. Cô nàng từng theo học tại trường ĐH FPT nhưng hiện đang là cô chủ của chuỗi spa tại Hà Nội và Vinh. Sau khi chia tay mối tình lâu năm Nhật Lê, Quang Hải liên tiếp gặp phải tin đồn hẹn hò với hot girl. Thế nhưng mối tình nào của anh cũng kết thúc một cách chóng vánh.

