Nhan sắc “không xoàng” của cô gái được Quang Hải nhắn “Anh thương vợ“

Mới đây, thông tin Quang Hải đang hẹn hò với Nguyễn Huyền My (SN 1997) được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Kèm với đó là một loạt bằng chứng, tin nhắn tình cảm của nam cầu thủ gửi cho bạn gái cũng khiến người hâm mộ ghen tỵ vì quá mùi mẫn. Ngay lập tức, thông tin của Huyền My được tìm ra, fan vô cùng tò mò cô gái phải sở hữu nhan sắc và tài năng như thế nào mới chiếm được tình cảm của chàng cầu thủ gốc Đông Anh khiến anh nhắn ngủ "Anh thương vợ" lên chiếc áo đấu. Bạn gái Quang Hải tên Huyền My, quê ở Cửa Lò, Nghệ An và hiện đang làm việc tại Hà Nội. Cô nàng từng là sinh viên đại học FPT. Hiện tại, Huyền My đang là chủ một spa chuyên làm mi, móng tay và chăm sóc da mặt tại Hà Nội. Làm việc trong lĩnh vực làm đẹp nên cô nàng sở hữu ngoại hình cực kỳ xinh xắn. Trên trang cá nhân, hot girl Nghệ An từng lấp lửng trả lời câu hỏi về việc đang hẹn hò với Quang Hải. Cô cũng gửi lời cảm ơn đối với lời chúc phúc đến với cặp đôi. Những bức ảnh của Huyền My đăng tải trên mạng xã hội cũng được Quang Hải chăm chỉ thả tim, bình luận tương tác khiến người hâm mộcàng chắc chắn hơn về việc cặp đôi đang hẹn hò. Trước khi được biết đến là bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải, Huyền My đã là hot girl trên mạng xã hội. Trang Instagram cá nhân của cô nàng sở hữu hơn 3.000 người theo dõi. Nhan sắc của Huyền My được đánh giá là không hề thua kém bất kỳ nàng WAGs nào của tuyển Việt Nam và cũng một 9 một 10 với "hot girl 1m52" - người lộ clip hẹn hò với Quang Hải cách đây không lâu. Xem thêm clip: Bạn gái Quang Hải lần đầu lên tiê'ng chuyện sắp cưới - Nguồn: Youtube

