Mie và Trang Moon, hai nữ DJ bị CĐM đưa lên bàn cân nhan sắc

Hiện nay hai chương trình âm nhạc được đông đảo khán giả trẻ quan tâm chính là King Of Rap và Rap Việt. Bên cạnh các tài năng âm nhạc xuất hiện trong chương trình thì hai cô nàng DJ Mie và Trang Moon cũng nhận được quan tâm không nhỏ từ khán giả. Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995 đến từ Đà Nẵng. Mie được biết đến từ sau cuộc thi Miss DJ vào năm 2015. Trang Moon tên thật là Hà Quỳnh Trang sinh năm 1993 ở Hà Nội. Cô nàng từng đạt giải DJ xuất sắc châu Á tại Korean Culture Entertainment Awards 2016. Hai nữ DJ xinh đẹp và tài năng này nhận được quan tâm không nhỏ từ khán giả. Không ít người còn so sánh nhan sắc của hai người đẹp khi xuất hiện trong chương trình lẫn đời thực. Với Mie, người ta gọi cô nàng là "búp bê DJ" hay "búp bê EDM" vì vẻ ngoài gợi cảm nhưng cũng rất xinh xắn, đáng yêu. Còn Trang Moon là cái tên được mệnh danh là "nữ DJ gợi cảm nhất Việt Nam" nhờ vẻ ngoài vô cùng quyến rũ và nóng bỏng. Từng là thành viên trong team của Sơn Tùng M-TP khi tham gia chương trình The Remix, Trang Moon nhận được rất nhiều sự quan tâm vì vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng gu thời trang quyến rũ. Lần trở lại này tại King Of Rap, nhiều fan hâm mộ thấy bất ngờ khi hình ảnh của cô xuất hiện không còn nổi trội như trước kia. Thế nhưng ở ngoài đời, nữ DJ vẫn nổi bật với nhiều phong cách khác nhau, kể cả những khoảnh khắc trông dịu dàng và có chút "bánh bèo" thế này. Trang Moon không ngần ngại diện những bộ đồ ôm sát khoe triệt để cơ thể nóng bỏng cùng những đường cong quyến rũ của mình. Chẳng kém cạnh gì Trang Moon, Mie cũng là một nữ DJ rất cuồng nhiệt và hết mình trên sân khấu. Không nóng bỏng, gợi cảm, "búp bê DJ" này lại chuộng phong cách cá tính, năng động hơn. Những lần cô nàng "hóa bánh bèo" cũng khiến nhiều người nhìn là muốn "thả tim" ngay.DJ Mie dù là cái tên khá mới mẻ trong làng EDM Việt nhưng lại rất được lòng dân mạng. Mie được đánh giá cao với gu thời trang trẻ trung, năng động. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu gương mặt baby vô cùng cuốn hút. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Khi phụ nữ làm DJ - Nguồn: KÊNH VTC14

