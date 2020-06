Nữ DJ nóng bỏng bất ngờ khoe ảnh cưới khiến dân tình tiếc "hùi hụi"

Nữ DJ Mie là một trong những tên tuổi mới nổi nhưng đã gặt hái khá nhiều thành công. Cô nàng này sở hữu nhan sắc xinh đẹp và lối chơi nhạc "đi vào lòng người". Bên cạnh thành công trong công việc, DJ Mie cũng sở hữu một tình yêu với chàng bạn trai là quán quân Cười Xuyên Việt có tên Hồng Thanh. Dù khá bận bịu với công việc, cặp đôi Mie và Hồng Thanh với nhiều khoảnh khắc đẹp và không kém phần lầy lội. Bên cạnh đó khi kết hợp, cả hai có lượng fan ngày càng đông đảo. Sau màn cầu hôn "gây sốt", mới đây khán giả hâm mộ đã tình cờ bắt gặp được hình ảnh Hồng Thanh và Mie tình tứ chụp bộ ảnh mới ở Hội An. Trong những bức hình được truyền nhau, khán giả dự đoán rằng có khả năng cặp đôi đang chụp ảnh cưới vì Hồng Thanh đang diện vest còn Mie lại mặc một chiếc váy màu hồng vô cùng xinh xắn. Trên trang cá nhân của nam danh hài Hồng Thanh chúng ta dễ dàng thấy được tình cảm mà anh dành cho nữ DJ xinh đẹp. Hồng Thanh và Mie đều có chung sở thích đi du lịch nên cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng nhau khiến mọi người ghen tỵ. Từ màn cầu hôn "gây sốt" đến việc rò rỉ những khoảnh khắc chụp ảnh cưới, khán giả đang rất hi vọng Hồng Thanh và Mie sẽ đám cưới trong năm 2020 để làng giải trí Việt lại có thêm rộn ràng tin vui. DJ Mie tên đầy đủ là Trương Tiểu My, cô sinh năm 1995 là một hiện tượng âm nhạc trong giới, cô không chỉ tài năng mà còn sở hữu vẻ đẹp thiên thần được bao người săn đón. Mie được trời phú may mắn được sở hữu những ưu điểm trội bật về ngoại hình như một thiên thần, chính vì vậy cô luôn được khen ngợi bởi nhan sắc vốn có. Nụ cười tươi tắn và tỏa sáng như ánh nắng sớm mai của Mie là điểm cộng giúp cô được ưu ái gọi là thiên thần. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp, thân hình thon thả, quyến rũ đầy lôi cuốn nên mỗi lần biểu diễn trên sân khấu cùng âm nhạc sôi động, khó ai có thể rời mắt khỏi Mie. Mời quý độc giả xem video: Nữ DJ mặt xinh nhưng "chân ngắn" nên khó lấy đại gia? | Chuyện Cuối Tuần 2020 - Nguồn: VTV9

