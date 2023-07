Mẹ vợ tương lai Đoàn Văn Hậu mặc táo bạo, con gái “chào thua“

Trong dàn WAG Việt, bạn gái Đoàn Văn Hậu có lẽ là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ngũ quan hài hòa cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, Doãn Hải My từng vào top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020. Mới đây, Doãn Hải My cùng gia đình có chuyến du lịch biển, cô nàng "thiêu đốt" ánh mắt bao người khi diện bikini một mảnh, khoe vóc dáng như búp bê với vòng eo 55cm của mình. Thế nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn chưa là gì so với phụ huynh, cụ thể là mẹ Doãn Hải My cũng táo bạo không kém với nhiều khoảnh khắc chụp trên bãi biển. Ở độ tuổi U50 nhưng mẹ Doãn Hải My vẫn giữ được vóc dáng vô cùng thon gọn, chẳng thua kém cô con gái tuổi đôi mươi của mình. Loạt ảnh diện bikini của mẹ Doãn Hải My thậm chí còn táo bạo hơn cả con gái xinh đẹp của mình. So với con gái từng thi Hoa hậu của mình, cô Doan Mai thập chí con lấn át về cách ăn mặc. Người đẹp Hà thành được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Mai Đoàn. Trong những bộ ảnh chụp chung, cả hai trông giống chị em, không cho thấy sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Làn da sáng, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon gọn của mẹ Hải My khiến nhiều người không thể tin bà đang ở độ tuổi U50 "Nhìn mẹ My, tôi mới biết tại sao cô ấy trông rạng rỡ đến vậy", "Như thế này nhìn tưởng hai chị em chứ không ai nghĩ là mẹ con",... là những lời bình luận của cư dân mạng Theo nhiều nguồn tin, mẹ Doãn Hải My rất tâm lý, ủng hộ chuyện tình yêu của con gái và cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV

Trong dàn WAG Việt, bạn gái Đoàn Văn Hậu có lẽ là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ngũ quan hài hòa cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, Doãn Hải My từng vào top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020. Mới đây, Doãn Hải My cùng gia đình có chuyến du lịch biển, cô nàng "thiêu đốt" ánh mắt bao người khi diện bikini một mảnh, khoe vóc dáng như búp bê với vòng eo 55cm của mình. Thế nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn chưa là gì so với phụ huynh, cụ thể là mẹ Doãn Hải My cũng táo bạo không kém với nhiều khoảnh khắc chụp trên bãi biển. Ở độ tuổi U50 nhưng mẹ Doãn Hải My vẫn giữ được vóc dáng vô cùng thon gọn, chẳng thua kém cô con gái tuổi đôi mươi của mình. Loạt ảnh diện bikini của mẹ Doãn Hải My thậm chí còn táo bạo hơn cả con gái xinh đẹp của mình. So với con gái từng thi Hoa hậu của mình, cô Doan Mai thập chí con lấn át về cách ăn mặc. Người đẹp Hà thành được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Mai Đoàn. Trong những bộ ảnh chụp chung, cả hai trông giống chị em, không cho thấy sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Làn da sáng, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon gọn của mẹ Hải My khiến nhiều người không thể tin bà đang ở độ tuổi U50 "Nhìn mẹ My, tôi mới biết tại sao cô ấy trông rạng rỡ đến vậy", "Như thế này nhìn tưởng hai chị em chứ không ai nghĩ là mẹ con",... là những lời bình luận của cư dân mạng Theo nhiều nguồn tin, mẹ Doãn Hải My rất tâm lý, ủng hộ chuyện tình yêu của con gái và cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV