Bạn gái Đoàn Văn Hậu diện bikini hút mắt khoe dáng "đồng hồ cát"

Nàng WAG Doãn Hải My - bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang cùng gia đình có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu vừa đăng tải những hình ảnh diện bikini tắm biển khiến dân mạng chú ý. Dù chọn tone màu tối hay sắc đỏ rực rỡ, Doãn Hải My đều nổi bật với vóc dáng đồng hồ cát, nhan sắc xinh đẹp. Diện bikini, Doãn Hải My khoe triệt để đường cong cơ thể với số đo ba vòng chuẩn chỉnh. Đôi chân dài miên man là điểm nhấn trong những bức hình của người đẹp sinh năm 2001. Bạn gái Đoàn Văn Hậu còn sở hữu vòng eo con kiến, vùng bụng phẳng lì. Cùng với gương mặt khả ái của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Trong đó, rất nhiều người là fan bóng đá dành sự quan tâm cho nàng WAGs khi cô hẹn hò với cầu thủ đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được coi là cặp đôi trai tài gái sắc. Trong khi đàng trai là cầu thủ nổi tiếng thì đàng gái đã vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp tài năng, Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 còn là đại sứ của tổ chức sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội, làm ban giáo khảo cho cuộc thi sắc đẹp ở trường luật, hay tham gia và đạt giải tại cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn Thanh niên trường luật... Từ sau khi công khai tình cảm, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên đăng ảnh và có những màn tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. . Cách đây không lâu, Doãn Hải My và hậu vệ Đoàn Văn Hậu vướng nghi vấn đính hôn nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận. Dù được hai bên gia đình ủng hộ, nhưng cả Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cho biết mình còn quá trẻ để tiến tới hôn nhân. Sau khi thi đấu vòng 13 V.League 2023, Văn Hậu đã ở lại Đà Nẵng du lịch cùng gia đình Hải My. Cặp đôi cùng nhau thả hoa đăng trên sông Hoài, thăm những điểm check-in nổi tiếng Hội An, uống trà mót và ăn chè mè đen...

