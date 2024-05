Mẫu nội y Hàn Quốc gây chú ý khi xuất hiện ở phố cổ Hà Nội

Jin Jin là người mẫu tự do nổi tiếng tại Hàn Quốc, sở hữu gần 400 nghìn lượt theo dõi trên MXH. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, khả ái, người đẹp này trở thành đại sứ của một thương hiệu mỹ phẩm đình đám được giới trẻ nhiều nước châu Á yêu thích, trong đó có Việt Nam. Mới đây, Jin Jin đăng tải một số hình ảnh đi chơi ở phố cổ Hà Nội, thu hút nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng. Không sở hữu làn da trắng sứ như phần lớn người mẫu tại xứ Hàn, Jin Jin gây ấn tượng bởi làn da nâu khỏe khoắn, thân hình cân đối, vừa vặn cùng cặp mắt to, sống mũi thanh tú và đôi môi đầy đặn. Jin Jin vừa có chuyến du lịch ở Hà Nội. Cô mặc áo tank top màu đỏ, in sao vàng cùng quần short đen. Để giữ dáng, Jin Jin thường rảnh thời gian để đến sân tennis mỗi tuần. Ngoài ra, nếu không thể đến phòng tập, gái xinh xứ Hàn còn tự tập yoga tại nhà theo những bài tập trên youtube. Jin Jin tuân thủ chế độ ăn nhiều rau xanh, ít tinh bột và luôn ăn bữa tối cách bữa trưa ít nhất 6 tiếng để có đủ thời gian tiêu hóa, chuyển hóa, tránh tích tụ mỡ thừa. Jin Jin sở hữu thân hình mảnh dẻ, săn chắc và làn da nâu khỏe khoắn Người đẹp ăn rất nhiều nhưng không thừa cân nhờ tập thể dục chăm chỉ Mỗi vùng da trên cơ thể đều được Jin Jin chăm chút kỹ lưỡng, do đó 29 tuổi mà cô vẫn trẻ đẹp như đôi mươi

