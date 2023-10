Nữ chủ shop nội y đùi to hông khủng, eo nhỏ khó tin

Kang Hye Ji, còn được biết đến với tên Heden Kim, là một người mẫu nội y nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 600 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân của cô. Ngoài việc làm người mẫu nội y, Kang Hye Ji còn sở hữu một thương hiệu thời trang riêng. Với ngoại hình quyến rũ, Hye Ji thường xuyên tham gia các bức hình mẫu cho cửa hàng thời trang của mình. Điểm đặc biệt về ngoại hình của Kang Hye Ji là sự tự tin và chú trọng đến việc duy trì vóc dáng S-line với đôi chân đùi to và hông lớn. Điều này có phần khác biệt so với chuẩn mỹ quan ở Hàn Quốc, nơi mà người phụ nữ thường được coi là đẹp khi có đôi chân thon thả, không có sự tiết lộ và không có mỡ thừa. Khi nói đến vòng eo, vòng eo nhỏ là tiêu chuẩn ưa thích tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Kang Hye Ji coi đây không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối cho sự quyến rũ. Đối với Kang Hye Ji, vòng eo đẹp cần phải hài hòa với các phần khác trên cơ thể thay vì việc càng nhỏ càng đẹp. Về lối sống và chế độ tập luyện, Kang Hye Ji tập trung vào pilates và nhiều bài tập khác như plank, gồng bụng, gập bụng, bird dog, và plank nghiêng. Kang Hye Ji chú trọng tới sự đều đặn trong việc tập luyện để có hiệu quả tốt hơn. Cô cũng cho biết rằng không có bài tập giảm eo cấp tốc, và việc giảm eo đòi hỏi cả yếu tố dinh dưỡng. Kang Hye Ji ăn đủ, không quá no, và ưa chuộng chất béo từ thực vật. Cô thường ăn rau trước trong mỗi bữa và chia nhỏ bữa ăn trong suốt ngày. Sau bữa ăn, cô chủ shop nội y thường đi bộ 15 phút để kích thích tiêu hóa.

Kang Hye Ji, còn được biết đến với tên Heden Kim, là một người mẫu nội y nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 600 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân của cô. Ngoài việc làm người mẫu nội y, Kang Hye Ji còn sở hữu một thương hiệu thời trang riêng. Với ngoại hình quyến rũ, Hye Ji thường xuyên tham gia các bức hình mẫu cho cửa hàng thời trang của mình. Điểm đặc biệt về ngoại hình của Kang Hye Ji là sự tự tin và chú trọng đến việc duy trì vóc dáng S-line với đôi chân đùi to và hông lớn. Điều này có phần khác biệt so với chuẩn mỹ quan ở Hàn Quốc, nơi mà người phụ nữ thường được coi là đẹp khi có đôi chân thon thả, không có sự tiết lộ và không có mỡ thừa. Khi nói đến vòng eo, vòng eo nhỏ là tiêu chuẩn ưa thích tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Kang Hye Ji coi đây không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối cho sự quyến rũ. Đối với Kang Hye Ji, vòng eo đẹp cần phải hài hòa với các phần khác trên cơ thể thay vì việc càng nhỏ càng đẹp. Về lối sống và chế độ tập luyện, Kang Hye Ji tập trung vào pilates và nhiều bài tập khác như plank, gồng bụng, gập bụng, bird dog, và plank nghiêng. Kang Hye Ji chú trọng tới sự đều đặn trong việc tập luyện để có hiệu quả tốt hơn. Cô cũng cho biết rằng không có bài tập giảm eo cấp tốc, và việc giảm eo đòi hỏi cả yếu tố dinh dưỡng. Kang Hye Ji ăn đủ, không quá no, và ưa chuộng chất béo từ thực vật. Cô thường ăn rau trước trong mỗi bữa và chia nhỏ bữa ăn trong suốt ngày. Sau bữa ăn, cô chủ shop nội y thường đi bộ 15 phút để kích thích tiêu hóa.