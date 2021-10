“Make it complicated... enjoy cái moment này“ gây bão mạng từ đâu mà ra?

Người nổi tiếng không chỉ sở hữu lượng fan (đôi khi là cả antifan) đông đảo mà còn thường là người khởi nguồn nhiều thứ. Từ outfit họ mặc, mỹ phẩm họ xài đến phụ kiện họ ưa thích, thậm chí một câu nói của họ đều có thể trở thành hot trend. "Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là mình cứ enjoy cái moment này" - câu nói viral gây xôn xao cả Facebook và Instagram thời gian gần đây. "Complicated" có nghĩa là phức tạp, vì vậy cụm "people make it complicated" có thể hiểu là "mọi người làm mọi thứ trở nên phức tạp"; "enjoy" được hiểu là tận hưởng; "moment" là khoảnh khắc. Vì vậy, cả câu nói của Chi Pu hiểu đơn giản là: "Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mọi người cứ thích phức tạp hóa lên, nên là mình cứ tận hưởng khoảnh khắc này." Câu nói "trendy" trong 1 video livestream giao lưu trò chuyện cùng fan của hot girl Chi Pu. Mới qua Mỹ được nửa tháng nhưng không rõ có phải vì ở "bển" cần giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn bình thường không mà Chi Pu nhà ta đã nhanh chóng hòa nhập văn hóa ngoại ngữ mới. Tuy nhiên, ai dị ứng với "nửa nạc nửa mỡ" "nửa tây nửa ta" cũng khó chịu ít nhiều. Bạn có thể bắt gặp câu nói này ở khắp mọi nơi từ trên status đến dưới comment, từ MXH này qua MXH khác. Ngay sau khi đoạn clip của "nữ ca sĩ" nổi rần rần trên mạng xã hội, không ít những bài đăng mới được viết ra lấy cảm hứng từ câu nói hài hước của cô nàng. Trên mặt trận TikTok, câu nói này tiếp tục tạo bão khi được các TikToker thi nhau mượn để lồng tiếng. Tính sương sương tới giờ mới có độ 600 video thôi nhưng dự đoán là thêm đôi ba ngày nữa, con số sẽ còn tăng lên gấp bội. Trước "make it complicated", Chi Pu cũng từng tạo trend với "chiếc ố". Có vẻ như dù đã nghiêm túc cả khi nói lẫn khi hát nhưng cô nàng vẫn không thể khiến khán giả ngừng cười và "make it complicated". Mời quý độc giả xem video: ChiPu nói tiếng anh/Khang Trương

Người nổi tiếng không chỉ sở hữu lượng fan (đôi khi là cả antifan) đông đảo mà còn thường là người khởi nguồn nhiều thứ. Từ outfit họ mặc, mỹ phẩm họ xài đến phụ kiện họ ưa thích, thậm chí một câu nói của họ đều có thể trở thành hot trend. "Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là mình cứ enjoy cái moment này" - câu nói viral gây xôn xao cả Facebook và Instagram thời gian gần đây. "Complicated" có nghĩa là phức tạp, vì vậy cụm "people make it complicated" có thể hiểu là "mọi người làm mọi thứ trở nên phức tạp"; "enjoy" được hiểu là tận hưởng; "moment" là khoảnh khắc. Vì vậy, cả câu nói của Chi Pu hiểu đơn giản là: "Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mọi người cứ thích phức tạp hóa lên, nên là mình cứ tận hưởng khoảnh khắc này." Câu nói "trendy" trong 1 video livestream giao lưu trò chuyện cùng fan của hot girl Chi Pu . Mới qua Mỹ được nửa tháng nhưng không rõ có phải vì ở "bển" cần giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn bình thường không mà Chi Pu nhà ta đã nhanh chóng hòa nhập văn hóa ngoại ngữ mới. Tuy nhiên, ai dị ứng với "nửa nạc nửa mỡ" "nửa tây nửa ta" cũng khó chịu ít nhiều. Bạn có thể bắt gặp câu nói này ở khắp mọi nơi từ trên status đến dưới comment, từ MXH này qua MXH khác. Ngay sau khi đoạn clip của "nữ ca sĩ" nổi rần rần trên mạng xã hội, không ít những bài đăng mới được viết ra lấy cảm hứng từ câu nói hài hước của cô nàng. Trên mặt trận TikTok, câu nói này tiếp tục tạo bão khi được các TikToker thi nhau mượn để lồng tiếng. Tính sương sương tới giờ mới có độ 600 video thôi nhưng dự đoán là thêm đôi ba ngày nữa, con số sẽ còn tăng lên gấp bội. Trước "make it complicated", Chi Pu cũng từng tạo trend với "chiếc ố". Có vẻ như dù đã nghiêm túc cả khi nói lẫn khi hát nhưng cô nàng vẫn không thể khiến khán giả ngừng cười và "make it complicated". Mời quý độc giả xem video: ChiPu nói tiếng anh/Khang Trương