Mặc như không, 4 cô gái tạo dáng hở bạo trên đèo cao nhận "bão gạch"

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ loạt khoảnh khắc "mát mẻ" của 4 cô gái xinh đẹp trên một con đèo vắng. Hình ảnh ghi lại, các nhân vật trong ảnh diện trang phục sexy, tạo dáng phản cảm khiến người xem không khỏi đỏ mặt.





"Hết clip nóng rồi lại đến ảnh phản cảm, không hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì?", "Chả cần biết chụp ảnh kỉ niệm hay vì mục đích gì nhưng cứ nhìn cách tạo dáng là thấy không chấp nhận được rồi",... là hai trong số rất nhiều bình luận để lại.



Gây bão mạng là vậy nên thông tin về bộ ảnh cũng nhanh chóng được dân mạng tìm ra. Các nhân vật nói trên đến từ Đài Loan và loạt khoảnh khắc này được ghi lại từ 8/2018.

Đây là bộ ảnh có chủ đề "We live free, we live in Taiwan" được ghi lại trên độ cao hơn 3.000 mét. Mục đích của họ ghi khi hình là muốn nâng cao ý thức bảo vệ những hòn đảo nổi tiếng trên biển. Ngoài ra, các cô gái này cũng muốn quảng bá và giới thiệu loạt cảnh đẹp cho du khách khi đặt chân tới Đài Loan.

Trước đó, hình ảnh nói trên cũng từng gây bão mạng xã hội Đài Loan và nhận về không ít ý kiến chỉ trích. Bởi vậy, khi được một số page Việt Nam chia sẻ lại đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi nắm rõ sự tình, nhiều người nhắn nhủ các cô gái cần kín đáo hơn trong việc truyền đạt ý tưởng để tránh trở thành đề tài bàn tán của mọi người.