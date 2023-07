Lừa đảo hẹn hò online và loạt vụ việc gây xôn xao cõi mạng

Thời đại công nghệ phát triển cũng là lúc mọi việc trở nên dễ dàng thông qua các thiết bị điện tử và chuyện hẹn hò cũng không ngoại lệ.

Thay vì trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu khá mất thời gian thì mỗi người chỉ cần tạo cho mình một profile thật ấn tượng kèm theo các bức ảnh lung linh đã có thể bắt đầu hẹn hò online.

Bên cạnh những lợi ích từ các app hẹn hò còn tồn tại nhiều vấn nạn lừa đảo thông qua trào lưu hẹn hò này.

Tham gia nhóm ''tình một đêm'' người đàn ông bị lừa 600 triệu

Mới đây nhất Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố nhận được đơn trình báo của anh T. (SN 1973) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Theo đơn trình báo người đàn ông này được mời tham gia nhóm "Tình 1 đêm". Sau khi cung cấp khu vực sinh sống, anh T được đối tượng gửi danh sách các "em", bảng giá của Câu lạc bộ và yêu cầu mở Thẻ hẹn hò để các "em" đến phục vụ.

Sau nhiều lần chuyển khoản để được cấp thẻ thành viên hẹn hò, người đàn ông này vẫn bị hệ thống báo lỗi và yêu cầu chuyển tiền nhiều hơn. Chỉ trong vòng 2 ngày, anh T đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Mất 200 triệu đồng vì bị lừa qua ứng dụng hẹn hò

Không riêng gì người đàn ông tên T, một cô gái người Cần Thơ tên H.H cũng bị mất trắng hơn 200 triệu đồng sau khi tin lời một người quen qua ứng dụng hẹn hò.

Cụ thể, người lừa đảo nhắn tin làm quen, tán tỉnh và thậm chí là mua quà, đồ ăn cho cô gái trong khoảng một thời gian dao động trong một tuần đến 3 tháng. Khi lấy lòng tin, người này giới thiệu bản thân làm nhân viên công nghệ thông tin cho một sàn giao dịch với hình thức tương tự các sàn giao dịch ngoại hối (forex) và đã phát hiện ra lỗ hổng có thể kiếm lời trên sàn này.

Những người lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng dạng doanh nghiệp, tạo thêm lòng tin để nạn nhân chuyển khoản số tiền lớn. Ảnh: Zing

Qua quá trình dụ dỗ để nạn nhân nộp tiền theo yêu cầu, thậm chí những người này sẽ cảnh báo về việc nếu không tiếp tục cọc tiền xác minh và đóng thuế, tài khoản sẽ bị khóa và mất toàn bộ tiền đã nạp. Lúc này nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa thế nhưng không thể rút lại số tiền đã nạp.