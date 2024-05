Nhan sắc hiện tại của hot girl Trâm Anh sau nhiều năm ở ẩn

Hậu những biến cố, Trâm Anh gần đây xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ đồng thời cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nhan sắc của cô nàng hiện tại khiến nhiều người tìm lại những hình ảnh trước đây của Trâm Anh để so sánh. Rõ ràng so với bây giờ, Trâm Anh không chỉ có phong cách ăn mặc thời trang hơn, mà nhan sắc cũng được thăng hạng rất nhiều. Có thể thấy, trước đây cô nàng có chiếc má bánh bao phúng phính, mờ môi mỏng và sống mũi cũng không được cao như hiện tại. Dù là ảnh từ rất lâu rồi nhưng nhiều người nhận xét rằng gu thẩm mỹ cũng thời trang của cô nàng thậm chí còn không bằng hiện tại, trông trong ảnh Trâm Anh có vẻ còn "già" hơn hiện tại. Ảnh từ thời học sinh của Trâm Anh. Có thể thấy nét cô nàng đã có sẵn nhưng không được sắc sảo như bây giờ. Hot girl Trâm Anh sinh năm 1996, quê Thanh Hóa. Cô có xuất thân từ gia đình kinh doanh. Người đẹp bắt đầu "nổi như cồn" nhờ tham gia Nóng cùng World Cup 2018. Lợi thế nhan sắc giúp cho Trâm Anh nhận được sự quan tâm của nhiều người ở ngay những tập lên sóng đầu tiên. Ngay sau "Nóng cùng World Cup", Trâm Anh tiếp tục góp mặt tại gameshow "Mảnh ghép tình yêu". Ở chương trình này, Trâm Anh gây sốt khi nhận lời hẹn hò streamer Pew Pew chỉ sau câu nói ngôn tình: "Anh không ngại việc ra Hà Nội, anh chỉ cần một lý do". Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Pew Pew và Trâm Anh nhanh chóng kết thúc vì lý do khoảng cách địa lý, tính chất công việc. Sau thời điểm hết suyên với Pew Pew, Trâm Anh trở thành nhân vật bị bàn tán khắp cõi mạng bởi clip nhạy cảm của cô cùng 1 người đàn ông bị lan truyền đến chóng mặt. Sau đó, cô nàng đã phải lui về ở ẩn, ít hoạt động hơn. Cho đến gần đây, Trâm Anh mới có động thái quay trở lại.

