Hẹn hò qua Tinder và 7749 tình huống "ối giời ôi"

Tinder là ứng dụng hẹn hò miễn phí phổ biến nhất hiện nay, cho phép người dùng có thể "match" (ghép cặp) với những người dùng khác trong khu vực. Qua ứng dụng Tinder không thể phủ nhận rằng chúng ta có thêm những người bạn mới, thậm chí có người tìm được "real love". Nhưng ngược lại, có không ít tình huống dở khóc dở cười cũng từ việc hẹn hò qua ứng dụng này. Cách đây không lâu một anh chàng đăng đàn chia sẻ câu chuyện "quẹt" phải cô gái "đào mỏ" trên Tinder. Mặc dù trước đó xuất hiện nhiều trường hợp tương tự khác nhưng vì chỉ hẹn hò ăn lẩu nên anh chàng này không chút do dự. Theo chia sẻ của chàng trai, cô gái anh quen qua app hẹn hò này rủ anh đi nhậu, với bản tính hào phóng của mình nên anh nhường cho bạn gái chọn quán, rồi nhường luôn cả phần chọn món. Kết quả là cô gái này đã gọi 1 nồi lẩu, 1 đĩa gà quay, 2 con ghẹ, 1 đĩa gỏi cuốn tôm sống, 2 chai rượu,...thì anh chàng này đã phải trả tổng số tiền là 3,5 triệu. Chuyện cũng chẳng có gì nếu anh không vô tình nghe được câu chuyện mà cô gái ấy nói cùng với người chủ quán ăn. Thực chất anh chàng chỉ đang nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng xác thực, chỉ đơn giản là anh chàng muốn chia sẻ với mọi người và nhắn nhủ mọi người hãy chú ý hơn khi gặp gỡ qua Tinder. Không riêng gì chàng trai kém may mắn trên, nhiều người khác từng gặp phải cảnh tương tự khi hẹn hò qua Tinder. Theo chia sẻ anh được đối phương nhờ mua giùm bánh pizza nhưng họ nhất quyết không trả lại tiền. Theo lời tự giới thiệu, cô nàng 20 tuổi vốn là một người mẫu, sau một hồi nói chuyện thì cô gái nhờ đặt 2 cái pizza cỡ vừa và cỡ to. Vì tin tưởng nên anh chàng này nhận lời đặt giúp ngay, sau đó có nhắc nhở cô ấy thanh toán khi nhận hàng thì bạn bảo không có tiền mặt, nhờ mình đặt giúp vì thẻ bị lỗi. Tuy nhiên anh chàng đã tỉnh táo và không trả tiền trước, cô gái kia nhanh chóng "block" để đỡ thêm rắc rối. Câu chuyện éo le của chàng trai nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng. Đa số ý kiến chỉ biết cười ra nước mắt trước màn “đói bụng” của cô gái trẻ. Nhiều bình luận lại cho rằng cô nàng đang có màn “‘đào mỏ” khá cồng kềnh, lại gặp ngay anh chàng không dễ bị lừa nên tức tối chặn luôn. Trong thực tế từng có những trường hợp tương tự về câu chuyện hẹn hò của các bạn trẻ. Có cô gái làm quen các chàng trai chỉ vì tiền và "moi" tiền từ họ. Trái lại có nhiều mối quan hệ được bắt đầu từ mạng xã hội và kết thúc bằng màn lừa tình lẫn tiền với giá trị không nhỏ. Ảnh: Internet

