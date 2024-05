Không cầm được nước mắt với bé khoe giấy khen trước bàn thờ mẹ

Một đoạn video ghi lại hình ảnh một bé gái tíu tít khoe giấy khen với mẹ khiến ai nấy không cầm được nước mắt. Ngay khi từ trường về, cô bé đã chạy ngay vào bàn thờ mẹ để mách mẹ về kết quả của năm học này. Cô bé giơ giấy khen trước tấm ảnh thờ của mẹ. Dù mẹ của em đã mất từ 2 năm trước rồi, thế nhưng cô bé vẫn chưa ý thức được điều này. Theo như ba của em chia sẻ, em vẫn tưởng mẹ đi nước ngoài chứ chưa hiểu chuyện gì Nhìn gương mặt hớn hở của cô bé, ở nơi xa chắc mẹ của em cũng đang tự hào về em lắm. Ở phần bình luận, rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với cô bé. Hoàn cảnh của cô bé khiến ai nấy không kìm nổi lòng mình. Gần đây câu chuyện một bé trai không có phụ huynh trong ngày tổng kết năm học cũng khiến nhiều người xúc động. Được biết do công việc bận rộn nên ba mẹ em không thể đến dự lễ tổng kết với em được, cô giáo của em đã không kiềm được nước mắt, chạy đến và an ủi em. Ngày quan trọng như tổng kết, trẻ con ai cũng mong muốn có bố mẹ cạnh bên là nguồn động viên to lớn. Nhìn gương mặt của bé trai, ai nấy cũng đều thương cho em. Đồng thời, nhiều người cũng ca ngợi cô giáo đã có hành động đẹp, ở bên an ủi học trò tỏng phút giây quan trọng.

