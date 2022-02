Lời nguyền lên đồ ra phố và về quê, Cẩm Đan liệu có thoát?

Trong dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan (tên thật là Nguyễn Thị Cẩm Đan, SN 2002) là một trong những gương mặt nhận về rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Cẩm Đan từng vướng nghi vấn hẹn hò với đại gia Đức Huy nhưng hiện tại được cho là đã đường ai nấy bước. Bỏ qua ồn ào tình cảm với doanh nhân Đức Huy, không thể phủ nhận rằng người đẹp An Giang sở hữu nhan sắc thực sự không có điểm nào chê được cả. Cẩm Đan thậm chí còn xinh đến độ vượt qua cả được lời nguyền con gái lúc ở nhà và khi lên đồ mà nhiều cô nàng thường gặp. Bằng chứng là mới đây, khi khoe loạt ảnh về quê ăn Tết, gái xinh An Giang một lần nữa khiến mọi người phải trầm trồ lên xuống. Dù ăn mặc rất giản dị, tóc tai buộc cao không tạo kiểu cầu kỳ và càng không makeup lung linh như mỗi lần đi dự sự kiện nhưng Cẩm Đan trông vẫn rạng rỡ vô cùng. Background Cẩm Đan chụp ảnh cũng chỉ là khu vườn của gia đình, xung quanh là hàng dừa và bờ sông đậm chất miền Tây nhưng lại ghi điểm vì sự thân thuộc, bình yên. Ai nấy đều phải công nhận nhìn Cẩm Đan đơn giản thế này đúng với lứa tuổi hơn và dễ thương hơn. Dạo gần đây, netizen thấy Cẩm Đan có phần quyến rũ hơn xưa rất nhiều, đặc biệt là vòng 1 của cô nàng. Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện thêm một chi tiết đó là người đẹp trước đây rất hạn chế mặc áo ôm body, ngay cả khi mỹ nhân 2k2 sở hữu vòng eo lẫn vóc dáng thon gọn. Bởi trước đó, gu thời trang chính của Cẩm Đan chủ yếu là những chiếc áo oversize, năng động. Nếu khi xưa Cẩm Đan thường lên sóng những concept thanh lịch, trang nhã, hiếm hoi lắm mới hở bạo thì sau loạt hint "toang" với đại gia Đức Huy, cô nàng chẳng ngần ngại đăng những tấm ảnh mặc độc chiếc quần lót, vén cao áo khoe chân ngực… So sánh với những buổi chụp hình trước đây, có thể thấy phong cách của Cẩm Đan ngày càng thay đổi theo chiều hướng táo bạo, quyến rũ hơn. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Trong dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan (tên thật là Nguyễn Thị Cẩm Đan, SN 2002) là một trong những gương mặt nhận về rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Cẩm Đan từng vướng nghi vấn hẹn hò với đại gia Đức Huy nhưng hiện tại được cho là đã đường ai nấy bước. Bỏ qua ồn ào tình cảm với doanh nhân Đức Huy, không thể phủ nhận rằng người đẹp An Giang sở hữu nhan sắc thực sự không có điểm nào chê được cả. Cẩm Đan thậm chí còn xinh đến độ vượt qua cả được lời nguyền con gái lúc ở nhà và khi lên đồ mà nhiều cô nàng thường gặp. Bằng chứng là mới đây, khi khoe loạt ảnh về quê ăn Tết, gái xinh An Giang một lần nữa khiến mọi người phải trầm trồ lên xuống. Dù ăn mặc rất giản dị, tóc tai buộc cao không tạo kiểu cầu kỳ và càng không makeup lung linh như mỗi lần đi dự sự kiện nhưng Cẩm Đan trông vẫn rạng rỡ vô cùng. Background Cẩm Đan chụp ảnh cũng chỉ là khu vườn của gia đình, xung quanh là hàng dừa và bờ sông đậm chất miền Tây nhưng lại ghi điểm vì sự thân thuộc, bình yên. Ai nấy đều phải công nhận nhìn Cẩm Đan đơn giản thế này đúng với lứa tuổi hơn và dễ thương hơn. Dạo gần đây, netizen thấy Cẩm Đan có phần quyến rũ hơn xưa rất nhiều, đặc biệt là vòng 1 của cô nàng. Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện thêm một chi tiết đó là người đẹp trước đây rất hạn chế mặc áo ôm body, ngay cả khi mỹ nhân 2k2 sở hữu vòng eo lẫn vóc dáng thon gọn. Bởi trước đó, gu thời trang chính của Cẩm Đan chủ yếu là những chiếc áo oversize, năng động. Nếu khi xưa Cẩm Đan thường lên sóng những concept thanh lịch, trang nhã, hiếm hoi lắm mới hở bạo thì sau loạt hint "toang" với đại gia Đức Huy, cô nàng chẳng ngần ngại đăng những tấm ảnh mặc độc chiếc quần lót, vén cao áo khoe chân ngực… So sánh với những buổi chụp hình trước đây, có thể thấy phong cách của Cẩm Đan ngày càng thay đổi theo chiều hướng táo bạo, quyến rũ hơn. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News