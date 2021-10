Bồ cũ đại gia Đức Huy diện đồ ren, nói vu vơ gây tò mò

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, dù không đoạt ngôi vị cao, Cẩm Đan vẫn là cái tên được nhiều người quan tâm. Đặc biệt khi cô nàng dính vào nghi vấn tình cảm với đại gia Đức Huy. Thế nhưng, mối tình giữa Cẩm Đan và doanh nhân Đức Huy cũng không kéo dài. Sau loạt hint "toang" đến nơi, mới đây gái xinh An Giang đã công khai tuyên bố mình độc thân. Chia sẻ về mối tình đã qua, Cẩm Đan cũng nhấn mạnh: "Đan chưa chồng và người đó không vợ quen nhau là sai trái luân thường đạo lý à?". Giữa lúc dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán không ngớt, Cẩm Đan lại bất ngờ lên sóng những hình ảnh mới táo bạo và nóng mắt hơn hẳn mọi khi. Trong story quay lại hậu trường buổi chụp ảnh, Cẩm Đan chơi lớn diện một chiếc váy mỏng manh, xuyên thấu lộ rõ phần nội y bên trong. Đính kèm gái xinh An Giang để lại dòng bóng gió: "Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác, chưa chắc bên ngoài bạn đẹp bên trong cũng vậy". So sánh với những buổi chụp hình trước đây, có thể thấy phong cách của Cẩm Đan ngày càng thay đổi theo chiều hướng táo bạo, quyến rũ hơn. Nếu khi xưa Cẩm Đan thường lên sóng những concept thanh lịch, trang nhã, hiếm hoi lắm mới hở bạo thì sau loạt hint "toang" với đại gia Đức Huy, cô nàng chẳng ngần ngại đăng những tấm ảnh mặc độc chiếc quần lót, vén cao áo khoe chân ngực… Vẫn biết đẹp khoe xấu che, Cẩm Đan xinh xắn như thế có thích trưng trổ nhan sắc cũng không có gì là lạ. Nhưng ngay sau khi đăng tải bức ảnh mới của Cẩm Đan khiến netizen nhìn là phải đỏ mặt thật sự bởi nó sắp chạm đến lằn ranh của sự phản cảm thay vì tính thẩm mỹ. Cẩm Đan sinh năm 2002 đến từ An Giang. Cô nàng này là gương mặt sáng giá tại Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng khi cuộc thi khép lại, cô nàng chỉ dừng chân ở top 15. Bước ra khỏi cuộc thi, nắm bắt được lợi thế từ gương mặt đẹp, vóc dáng hơn người, Cẩm Đan thường xuyên nhận làm người mẫu ảnh cho những thương hiệu tầm cỡ. Mời độc giả xem video: Nan giải nạn "bùng hàng" thời mua sắm online - Nguồn: VTV24

