Loạt hot girl mạng triệu like than ế, đâu là nguyên nhân sâu xa?

Chỉ cần lướt một vòng mạng xã hội trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bạn đã có thể thêm vào list những gái xinh cần theo dõi một loạt cái tên mới. Xinh đẹp, vi diệu là thế nhưng không ít hot girl mạng vẫn lên mạng thả thính than ế. Điều trên khiến dân mạng phải đặt ra câu hỏi và truy tìm nguyên nhân sâu xa. Sau thời gian tìm hiểu, thẳng thắn nhìn vào thực trạng, dân mạng đưa ra nhiều lý lẽ, dẫn chứng cho việc các hot girl mạng xã hội dù xinh đẹp, có lượt theo dõi cao những vẫn ế hoàn ế. Cụ thể, theo dân tình việc dẫn đến việc ế của các hot girl mạng thủ phạm chính không điều gì khác ngoài photoshop. Công cụ này khiến các gái xinh trở nên khác lạ quá nhiều so với nhan sắc thật, dẫn tới việc khi gặp ngoài đời nhiều chàng trai phải "chạy mất dép" và cảm thấy bị lừa dối. Nôm na thì có thể hiểu là con gái bây giờ xinh thật, nhưng có khi quá nửa trong số đó là sản phẩm của photoshop. Bởi vậy nên, các hot girl xinh trên ảnh thì có xinh còn ngoài đời thì chưa chắc. Thậm chí, nhiều anh em còn để lại bình luận rằng: "Trên mạng thì tự tin lắm tự tin vừa và bước ra đời thực thì hơi "rén" vì sợ bóc phốt, thế là ế hết với nhau". Một thực trạng phải thừa nhận rằng, chỉ những ai kém kỹ năng photoshop mới để xảy ra tình trạng "bẻ cong vạn vật". Còn nhưng người có khả năng họ sẽ bóp đều cả hai cho cân đối nhất dù ảnh ngoài đời khác xa với ảnh trên mạng. Gọi photoshop là một biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ bởi chỉ cần qua vài thao tác, từ một cô gái kém xinh đã trở thành tuyệt sắc giai nhân. Rất nhiều "thần tiên tỷ tỷ" đã xuất hiện nhờ có photoshop. Sự vi diệu của photoshop là điều không phải bàn cãi. Nhưng mấu chốt vấn đề đến từ người dùng, tránh tình trạng khi ra đường nhiều người không nhận ra rằng đây là hot girl trên MXH. Khá nhiều trường hợp các hot girl mạng vì "vui tay" tắt filer làm đẹp để lộ nhan sắc thật khác xa ảnh trên mạng. Mời quý độc giả xem video: Công an vào cuộc vụ phát tán clip nóng của hotgirl - Nguồn: VTC Now

