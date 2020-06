Lỡ tay tắt filter, hot girl mạng xứ Trung làm dân tình giật mình

Từ trước đến nay, có không ít hot girl mạng tự phá huỷ hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ khi vô tình bóc mẽ nhan sắc thật bằng những filter tưởng chừng như vô hại. Mới đây nhất, cô nàng tắt nhầm hiệu ứng làm đẹp khiến nhan sắc thật bị tiết lộ chính là Tiểu Trảo Kỷ - một hot girl mạng xã hội sở hữu tới hơn 3,9 triệu lượt follow.Tiểu Trảo Kỷ vốn nổi tiếng với những video khoe nhan sắc xinh lung linh không tì vết. Hot girl mạng này sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, làn da trắng,... khiến các fan phát cuồng. Thế nhưng, không lâu sau đó trong một lần giao lưu với fan, Tiểu Trảo Kỳ trượt tay tắt mất filter làm đẹp. Kết quả là gương mặt nhỏ nhắn, thon gọn cùng nhiều điểm thu hút trên gương mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là khuôn mặt phình ra bầu bĩnh khác lạ. Gương mặt tròn trịa ngoài đời thực của Tiểu Trảo Kỷ tuy không quá xấu nhưng nó cũng đủ khiến hình tượng xinh đẹp một thời của cô nàng này biến mất hoàn toàn. Ảnh chưa qua chỉnh sửa cho thấy Tiểu Trảo Kỷ trông không dễ thương như khi được photoshop kĩ. Nhan sắc cô nàng qua ống kính thường càng trở nên kém sắc hơn Đây không phải là trường hợp hot girl mạng xã hội đầu tiên bị đem ra phanh phui về nhan sắc thật. Trước đó, có không ít cô gái vô tình hoặc cố ý để lộ gương mặt thật của mình trước công chúng. Như cô nàng Vương Đậu Đậu lộ khuôn mặt cứng đờ, kém tự nhiên vì phẫu thuật thẩm mỹ ngay trên sân khấu. Nhan sắc thật của Mạc Nhã Lan được đánh giá là khá ổn song không quá nổi bật như các bức hình cô tự đăng tải. Hot girl mạng này cũng khiến người hâm mộ giật mình khi phát hiện ra những gương mặt "gây thương nhớ" trên mạng hóa ra kém xinh ở ngoài đời. Điểm chung của các hot girl mạng này đều ít nhiều trông tròn trịa hơn trong ảnh. Điều này cũng dễ giải thích là khi chụp ảnh, họ đã sử dụng phần mềm để thu nhỏ khuôn mặt giấu đi hết khuyết điểm và trông thon thả nhất có thể. Gương mặt của cô dâu nổi tiếng Hàn An Nhiễm được nhiều dân mạng đánh giá là đơ cứng, thậm chí trông khá đáng sợ do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Sự Thật Quá Phũ Phàng Đằng Sau Những Bức Ảnh Lung Linh Trên Mạng - Nguồn: Youtube

