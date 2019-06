Loạt ảnh thẻ ngày ấy và bây giờ chứng minh ai rồi cũng khác

Màn khoe ảnh "dậy thì thành công" của Nguyễn Công Lắm (20 tuổi, Quảng Ngãi) gây chú ý trong một diễn đàn mạng. Từ cậu bé lớp 7 gầy gò, da ngăm đen ngày nào, 9X trông "có da có thịt" và đẹp trai hơn sau 8 năm. Nam sinh ĐH Tài chính - Marketing nói sau khi tăng từ 49 lên 60 kg, một số bạn bè và họ hàng lâu không gặp không nhận ra cậu. Ảnh: Nguyễn Công Lắm. Thanh Hương (23 tuổi, Nam Định) nói hồi nhỏ mình trông như con trai vì thường xuyên để "tóc Mỹ Linh". Cô gái càng lớn càng trổ nét xinh đẹp và màn dậy thì càng thành công hơn khi cô để tóc dài nữ tính. Ảnh: Ngô Trần Thanh Hương. Giống Thanh Hương, Kim Anh (22 tuổi, Thái Nguyên) thừa nhận bản thân trong bức ảnh thẻ cũ trông như con trai. 9X vui vẻ nói nhiếp ảnh gia "có tâm" khi chụp cho cô bức ảnh đẹp để tự tin dán vào hồ sơ xin việc. Ảnh: Hoàng Kim Anh. Ảnh thẻ bây giờ trông khác "một trời một vực" so với ngày xưa là chuyện không của riêng ai. Sự "lột xác" từ kiểu tóc đến đường nét trên gương mặt của cô gái này khiến nhiều dân mạng cứ ngỡ 2 người khác nhau. Ảnh: Ngọc Ếch. Phiên bản năm 2015 (phải) và 2019 của nữ sinh này khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều dân mạng nói ảnh thẻ bây giờ "lung linh" nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phần mềm chỉnh sửa, nhưng không thể phủ nhận ai cũng đẹp hơn theo thời gian. Ảnh: Linh Trang Bùi. Trà My nói rằng nhiều người nghĩ cô gọt cằm để có gương mặt thon gọn như hiện tại. Sự thật là cô gái ngày càng biết cách chăm chút ngoại hình, cộng thêm công nghệ chụp và chỉnh sửa ảnh phát triển hơn xưa rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Trà My. Năm 2009, khi đi làm chứng minh nhân dân, thợ ảnh yêu cầu Dương Linh Chi vén hết tóc để thấy tai, trán, mặt mộc. Từ đó, cô gái có bức ảnh thẻ "để đời". Nhiều năm sau, ngoại hình của Linh Chi thay đổi nhiều nhờ giảm cân, biết trang điểm và "ăn diện" hơn. "Có lần đi khám ở bệnh viện, nhân viên nhìn ảnh chứng minh thư rồi nhìn ảnh thẻ hiện tại của mình và cười. Thậm chí, họ còn kêu những người bên cạnh xác nhận nữa", Linh Chi nói. Ảnh: Dương Linh Chi. "Lớp 6 và lớp 14. Càng ngày càng thấy thất bại", Nguyễn Nhật Long khiến nhiều dân mạng bật cười vì màn "tự dìm hàng" của mình. Ảnh: Nguyễn Nhật Long. Cũng khoe ảnh ngày ấy và bây giờ, 2 chàng trai được dân mạng xếp vào team "đẹp trai từ bé đến lớn". Ảnh: Phương Nam, Trần Nhật Đức.

